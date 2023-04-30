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    美國德州發生5死槍擊案 疑鄰居抱怨噪音釀禍

    2023/04/30 02:21

    〔中央社〕美國德州東南部克里夫蘭市驚傳槍擊案，造成5人喪生。警方表示，凶嫌晚間在自家院內開槍射擊，噪音惹來鄰居抱怨後，持步槍前往隔壁行凶，殺害1名8歲兒童和另外4人。

    聖牙辛托郡（San Jacinto County）警長凱柏斯（Greg Capers）表示，位於休士頓（Houston）東北方約72公里處的克里夫蘭市（Cleveland）發生槍擊事件後，當局仍在尋找38歲凶嫌奧羅比薩（Francisco Oropeza）的下落。這起槍擊事件則發生在28日午夜前不久。

    凱柏斯告訴美聯社，凶嫌「發射的子彈都集中在（受害者的）頸部以上，基本上都在頭部。」

    警長辦公室稍早表示，克里夫蘭市有5人在自宅內中槍，其中4人當場死亡，1人送醫後不治。

    今天上午，凱柏斯指出，當局已派出警犬和無人機搜尋奧羅比薩的蹤跡。他們認為奧羅比薩犯案時處於酒醉狀態，行凶後他逃向距離案發現場數英哩的茂密森林。

    根據凱柏斯的說法，案發時受害者屋內共有10人，其中一些人本週稍早才剛搬到當地。受害者據信都來自洪都拉斯。除喪生的5人外，屋內沒有其他傷者。

    凱柏斯說，衝突發生前，受害者家中有人走到凶嫌住處的圍籬前，要求凶嫌停止射擊，因為當時他們正準備就寢，結果凶嫌回應，他是在自家內開槍。

    據報導，受害者包括3名女性、1名男性，年齡則介於8歲到40歲。

    凱柏斯還透露，他旗下多名警員皆曾獲報前往凶嫌住處，詢問凶嫌「在自家庭院內開槍」相關問題，不過目前尚不清楚警方當時是否有採取行動因應。1120430

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