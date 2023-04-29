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    美國德州槍擊案釀5死「最小僅8歲」 槍手逃亡中

    美國德州今（29日）發生一起槍擊案，一名墨西哥裔男子持步槍至民宅開槍犯案，造成5名住戶喪生，當中包括一名8歲孩童。（美聯社）

    美國德州今（29日）發生一起槍擊案，一名墨西哥裔男子持步槍至民宅開槍犯案，造成5名住戶喪生，當中包括一名8歲孩童。（美聯社）

    2023/04/29 22:30

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，美國德州今（29日）發生一起槍擊案，一名墨西哥裔男子持步槍至民宅開槍犯案，造成5名住戶喪生，目前警方正在搜捕潛逃在外的嫌犯。

    美國廣播公司新聞（ABC News）報導，德克薩斯州聖哈辛托郡（San Jacinto County）司法行政官辦公室一名官員在當地時間晚上11點31分左右接到電話聲稱，克利夫蘭（Cleveland）地區發生性騷擾事件，但員警到場後卻發現受害者遭到槍擊而倒臥在血泊中。

    當地警方證實，該民宅內共有10位住戶，共計有5人遭到槍殺喪命，另5人則倖存下來，受害者年齡在8到40歲之間，皆來自於宏都拉斯，其中4名受害者當場身亡，另一人在送往醫院後不久宣告不治。警方補充道，受害者當中年紀最小為一名8歲孩童，另外在臥室內發現2名女性受害者下方躺著2名倖存兒童。

    聖哈辛托縣的警長Greg Capers向媒體指出，5名受害者的中彈位置皆在頸部以上，確定嫌犯以「行刑式槍決」手法犯案。

    報導內提到，當地警方已提醒克里夫蘭的居民，在嫌犯未落網前盡量不要出門。

    警方表示，嫌犯是一名處於酒醉狀態墨西哥裔男子，當時手持AR-15步槍犯案，而他最後一次露面時身穿藍色牛仔褲、黑色襯衫和工作靴，並留有一頭黑色短髮，目前正在逃亡當中，並研判嫌犯已離開聖哈辛托。

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