扣押赴美油輪 伊朗海軍直升機突擊垂降畫面曝光

《伊朗國家電視台》釋出海軍突擊隊員搭直升機垂降扣押開往美國油輪影片。（美聯）

2023/04/29 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗海軍扣押石油巨頭雪佛龍（Chevron）租用的蘇伊士型油輪「Advantage Sweet」號，引起美國不滿。《伊朗國家電視台》28日則釋出伊朗海軍派出突擊隊員搭乘直升機垂降扣押油輪的影片。

美媒《紐約郵報》28日報導，《伊朗國家電視台》（IRIB）週五播出了伊朗海軍士兵搭乘直升機垂降「Advantage Sweet」號上的影片。片中可見編號306的伊朗海軍的SH-3海王直升機放下數名士兵扣押油輪，另一個畫面則是荷槍實彈士兵搭直升機飛越。

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伊朗指稱，「Advantage Sweet」號曾與伊朗船隻有發生碰撞，導致伊朗船隻有2名水手失蹤、數人受傷，因此扣押。而美國海軍則在伊朗扣船至少5天前，就先沒收了1艘伊朗油輪上的原油，英國海事安全公司安布瑞（Ambrey）指出，伊朗這次扣船行動就是在報復美方。

美國海軍已派出P-8海神式（P-8 Poseidon）反潛機監控被扣押的「Advantage Sweet」號，同時譴責伊朗，批評伊朗持續騷擾、干涉船隻航行權，不僅對安全造成威脅，也對全球經濟造成危害。

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