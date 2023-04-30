為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    惡！美小學5老師爆集體霸凌 7歲特教生嘔吐遭逼「吃回去」

    7歲男童吃午餐不慎嘔吐，老師竟拿湯匙給他，男童被迫用湯匙把吐出來的吃回去。示意圖，物品與新聞事件無關。（資料照）

    7歲男童吃午餐不慎嘔吐，老師竟拿湯匙給他，男童被迫用湯匙把吐出來的吃回去。示意圖，物品與新聞事件無關。（資料照）

    2023/04/30 01:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一所小學發生教師集體霸凌學生事件，一群教師逼迫年僅7歲特教學生吃下自己的午餐嘔吐物，目睹的其他老師卻袖手旁觀，其中一人甚至是自閉症等兒童治療服務機構的行為技術員。警方獲報痛心又氣憤批評，「對這些工作人員的行為深感悲痛」。

    綜合外媒報導，美國印地安納州亨德里克斯郡（Hendricks County）布朗小學（Brown Elementary School）2月發生5名教師霸凌男童事件。7歲特教生當時在學校餐廳吃午餐，明原因將食物吐了出來，而27歲生活技能訓練教師莎拉．西摩（Sara Seymour）卻威脅他吃掉自己吐出來的食物，48歲的生活技能教師茱麗．泰勒（Julie Taylor）拿了一個托盤給男童，讓他吐在上面。

    而63歲的生活技能教師黛布拉．卡尼佩（Debra Kanipe）給男童一支湯匙，與莎拉站在兩側，男童被迫用湯匙吃掉嘔吐物，接著被要求用紙巾將剩餘的嘔吐物清理乾淨。

    警方指出，當時還有另外2名生活技能教師在場，分別是38歲的克莉絲汀．米切爾（Kristen Mitchell）和24歲的梅根．金（Megan King），她們目睹整起事件，卻袖手旁觀，尤其梅根還是學校承包商自閉症等兒童治療服務機構K1ds Count Therapy裡的行為技術員。

    學校4月12日得知此事後，學區警察當晚間即通報布朗斯堡警方，莎拉和黛布拉涉嫌在2月虐待學童，另指出可能還有4人參與其中。4月13日，總共6人被勒令行政休假，防止他們進入校園與孩子有進一步的接觸。案件持續偵查中，學校已啟動解雇莎拉與黛布拉的程序，其餘教師、K1ds Count Therapy和其他相關人員正在等待學校董事會的裁決。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花蓮也有豐中「師霸凌生」翻版？范雲緊盯教育部修法
    2023/04/28 16:21

    花蓮也有豐中「師霸凌生」翻版？范雲緊盯教育部修法
    嘉義版黑暗榮耀？輕度自閉生遭體罰霸凌 拿刀片恐嚇不能說
    2023/04/27 18:51

    嘉義版黑暗榮耀？輕度自閉生遭體罰霸凌 拿刀片恐嚇不能說

    8分鐘竹科核心 寶山特區重磅建案登場
    中市高中生疑遭霸凌輕生 校長記大過拔職、前學務主任送教評會
    2023/04/13 13:20

    中市高中生疑遭霸凌輕生 校長記大過拔職、前學務主任送教評會
    中市高中生輕生案首波懲處4人「不當管教」 人本批：大事化小
    2023/04/11 19:43

    中市高中生輕生案首波懲處4人「不當管教」 人本批：大事化小

    煩惱母親節禮物、大餐？找他就對了！
    取「勃雞」綽號侮辱男學生 棒球名校教師判拘100天
    2020/03/31 18:42

    取「勃雞」綽號侮辱男學生 棒球名校教師判拘100天
    這款老師！學生遭言語霸凌 導師也跟著起鬨嘲諷
    2020/01/17 17:09

    這款老師！學生遭言語霸凌 導師也跟著起鬨嘲諷
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播