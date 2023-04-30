惡！美小學5老師爆集體霸凌 7歲特教生嘔吐遭逼「吃回去」

7歲男童吃午餐不慎嘔吐，老師竟拿湯匙給他，男童被迫用湯匙把吐出來的吃回去。示意圖，物品與新聞事件無關。（資料照）

2023/04/30 01:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國一所小學發生教師集體霸凌學生事件，一群教師逼迫年僅7歲特教學生吃下自己的午餐嘔吐物，目睹的其他老師卻袖手旁觀，其中一人甚至是自閉症等兒童治療服務機構的行為技術員。警方獲報痛心又氣憤批評，「對這些工作人員的行為深感悲痛」。

綜合外媒報導，美國印地安納州亨德里克斯郡（Hendricks County）布朗小學（Brown Elementary School）2月發生5名教師霸凌男童事件。7歲特教生當時在學校餐廳吃午餐，明原因將食物吐了出來，而27歲生活技能訓練教師莎拉．西摩（Sara Seymour）卻威脅他吃掉自己吐出來的食物，48歲的生活技能教師茱麗．泰勒（Julie Taylor）拿了一個托盤給男童，讓他吐在上面。

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而63歲的生活技能教師黛布拉．卡尼佩（Debra Kanipe）給男童一支湯匙，與莎拉站在兩側，男童被迫用湯匙吃掉嘔吐物，接著被要求用紙巾將剩餘的嘔吐物清理乾淨。

警方指出，當時還有另外2名生活技能教師在場，分別是38歲的克莉絲汀．米切爾（Kristen Mitchell）和24歲的梅根．金（Megan King），她們目睹整起事件，卻袖手旁觀，尤其梅根還是學校承包商自閉症等兒童治療服務機構K1ds Count Therapy裡的行為技術員。

學校4月12日得知此事後，學區警察當晚間即通報布朗斯堡警方，莎拉和黛布拉涉嫌在2月虐待學童，另指出可能還有4人參與其中。4月13日，總共6人被勒令行政休假，防止他們進入校園與孩子有進一步的接觸。案件持續偵查中，學校已啟動解雇莎拉與黛布拉的程序，其餘教師、K1ds Count Therapy和其他相關人員正在等待學校董事會的裁決。

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