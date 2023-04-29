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    克里米亞儲油槽大火 塞凡堡市長：無人機攻擊摧毀4座燃料槽

    塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）29日清晨，貼出塞凡堡一座燃料庫發生大火的影片。（美聯社）

    塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）29日清晨，貼出塞凡堡一座燃料庫發生大火的影片。（美聯社）

    2023/04/29 16:24

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯吞併的烏克蘭克里米亞主要港市塞凡堡（Sevastopol）一座燃料儲存設施，29日發生猛烈大火，俄國扶植的當地政府直指是遭無人機攻擊，擊中4座燃料槽。

    塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）29日清晨在社群媒體發文，指一座位於該市卡札奇亞灣（Kazachya Bay）地區的燃料儲存設施起火，「根據初步訊息，（火勢）是一次無人機攻擊引起的」。這名俄國扶植的市長說，火勢蔓延「約1000平方公尺」，並且貼出火場竄出大量濃煙的影像。他在影片中說，「被擊中的4座燃料槽，實際上已經被燒毀」。

    拉茲沃扎耶夫呼籲克里米亞居民「保持冷靜」，隨後又發文表示，「無人（在這場大火中）受傷」，市府「已經控制住情況」，此事對民用設施未構成威脅。

    塞凡堡是俄羅斯海軍黑海艦隊駐紮地，烏俄戰爭發生以來，已多次遭無人機攻擊。本週稍早，俄羅斯宣稱「擊退」一次針對這座港口的無人機攻擊行動。

    烏克蘭武裝部隊一名發言人說，沒有任何訊息顯示，烏克蘭要為29日這起大火負責。

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