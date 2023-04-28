美疑監聽德中軍事會談 指德拒絕與中擴大合作

德國總理蕭茲去年11月訪問北京，與中國國家主席習近平會晤。（歐新社檔案照）

2023/04/28 19:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國《時代週報》（Die Zeit）和《德國第一電視台》（ARD）27日根據外洩的美國五角大廈文件指出，美國情報機構曾在今年2月監聽德國與中國軍方之間的談話，內容涉及德方明確向中方表示，除非中方提高「透明度」，否則拒絕擴大合作。

這2家媒體引述先前由21歲美國空軍國民兵士兵外洩的美軍機密文件指出，美國情報機構曾蒐集德中軍方談話的情報，尤其是德國國防部與中國人民解放軍代表團2月20日在柏林的會晤，而中國國防部官網中，確實有一條題為「中國國防部派團赴歐洲舉行機制性對話磋商」的公告，據稱是在2月16至25日間，訪問匈牙利、德國、歐盟和北大西洋公約組織（NATO）總部，研判外洩文件內容可信。

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從文件中可知，德中當時同意在柏林的德國聯邦安全政策學院再次舉行聯合研討會，並爭取在為聯合國提供軍事支持上展開合作，但德國國防部政策部門負責人向中國代表團表明，在北京變得更為「開放、透明」前，雙方無法進行更進一步的國防合作。文件指出，柏林當局清楚北京當局面對華府與日俱增的政治施壓，正在歐洲進行「魅力攻勢」之旅，並在德中會談上展現與美國團結一致的立場。

德媒解釋，美國情報機構的「最高機密」文件會有一個「訊號情報」的標誌，表示該資訊是透過監控取得，亦即美方可能是透過攔截德國國防部的電子郵件或駭入其系統，而取得訊息。德國國防部發言人否認曾看到美國監聽的相關證據，指德中軍事會談的消息是由德方直接與美方分享，在此情況下，懷疑美方竊聽並無根據。據了解，柏林當局曾正式知會美國駐德大使館有關中國軍方代表團來訪及會談一事。

儘管如此，美方竊德中軍事會談的消息，仍引起德國安全當局注意，顯示在2013年美國國家安全局（NSA）大規模監聽德國等盟友的事件後，美方並未停止相關行動。德國《明鏡》週刊更指出，德國國內情報機構「聯邦憲法保衛局」（BfV）及反情報機構已開始調查美方是否在2月間監聽德國國防部。

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