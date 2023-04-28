體感溫度54°C！ 嚴酷熱浪襲捲亞洲 多國4月高溫破紀錄

高溫熱浪襲捲亞洲多個地區，不僅讓亞洲經歷史上最熱的4月，同時也讓多國的本周氣溫創下歷史新紀錄。上周泰國更是創下高達攝氏54度的體感溫度。（彭博）

2023/04/28 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕高溫熱浪襲捲亞洲多個地區，不僅讓亞洲經歷史上最熱的4月，同時也讓多國的氣溫在本周創下歷史新紀錄。外媒報導，本月再印度有十幾人因中暑身亡、菲律賓高達100多名學生脫水送醫、泰國體感溫度達到攝氏54度等，如何應對氣候變遷帶來的極端高溫，已成為亞洲國家的最新挑戰。

綜合外媒報導，上周在泰國曼谷巴尼亞區，氣溫達到攝氏42度，「酷熱指數」（heat index，綜合空氣溫度與濕度的熱指標，又稱體感溫度）更是飆破記錄，高達攝氏54度。為此，泰國政府呼籲民眾避免室外活動，並針對中暑風險發布健康警報。

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根據氣象學家楊（Jim Yang）指出，在中國12省分中有100多個氣象站，皆突破歷史高溫，雲南元陽縣最高溫高達攝氏42.4度；另外在緬甸4個氣象站，也偵測到4月氣溫創歷史新高；孟邦（Mon state）登扎耶（Theinzayet）達到攝氏43度、實皆省卡勒瓦（Kalewa）達到攝氏44度。

另外，印度氣象部門表示，有48個氣象站於25日測得攝氏42度以上高溫，早先前孟買郊區在16日一場戶外頒獎活動典禮，有11人因熱衰竭死亡。孟加拉邦、特里普拉邦（Tripura）政府皆下令學校停課一周，因當地的氣溫比正常水平高出攝氏5度以上。

而菲律賓馬尼拉拉古納省（Laguna）則是在上個月，發生一所學校在攝氏42度高溫下進行消防演習，導致100多名學生因脫水送醫治療的事件。事後菲國政府為避免學生們再次因炎熱天氣生病，讓數百間學校改採遠距教學，該國教師協會也呼籲應縮短教學時間與班級規模。

報導指出，這是亞洲歷史上最嚴重的4月熱浪，然而這並非極端高溫的巔峰，專家預估在2023年晚些時候出現的聖嬰現象（El Niño），會導致高溫現象更嚴重。氣候與環境專家夏瑪（Deepshikha Sharma）也表示，人類造成的氣候變遷，導致亞洲熱浪越來越多、越來越強烈，更呼籲各國加快減碳速度，以幫助亞洲適應氣候變化。

Today, 109 national weather stations have broken the record for the highest temperature in April, and 9 stations have tied the April record, distributed in 12 provinces! @extremetemps pic.twitter.com/bW7VHv4vZp — Jim yang （@yangyubin1998） April 17, 2023

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