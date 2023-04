體感溫度54°C！ 嚴酷熱浪襲捲亞洲 多國4月高溫破紀錄

2023/04/28 15:47

〔即時新聞/綜合報導〕高溫熱浪襲捲亞洲多個地區,不僅讓亞洲經歷史上最熱的4月,同時也讓多國的氣溫在本周創下歷史新紀錄。外媒報導,本月再印度有十幾人因中暑身亡、菲律賓高達100多名學生脫水送醫、泰國體感溫度達到攝氏54度等,如何應對氣候變遷帶來的極端高溫,已成為亞洲國家的最新挑戰。

綜合外媒報導,上周在泰國曼谷巴尼亞區,氣溫達到攝氏42度,「酷熱指數」(heat index,綜合空氣溫度與濕度的熱指標,又稱體感溫度)更是飆破記錄,高達攝氏54度。為此,泰國政府呼籲民眾避免室外活動,並針對中暑風險發布健康警報。

根據氣象學家楊(Jim Yang)指出,在中國12省分中有100多個氣象站,皆突破歷史高溫,雲南元陽縣最高溫高達攝氏42.4度;另外在緬甸4個氣象站,也偵測到4月氣溫創歷史新高;孟邦(Mon state)登扎耶(Theinzayet)達到攝氏43度、實皆省卡勒瓦(Kalewa)達到攝氏44度。

另外,印度氣象部門表示,有48個氣象站於25日測得攝氏42度以上高溫,早先前孟買郊區在16日一場戶外頒獎活動典禮,有11人因熱衰竭死亡。孟加拉邦、特里普拉邦(Tripura)政府皆下令學校停課一周,因當地的氣溫比正常水平高出攝氏5度以上。

而菲律賓馬尼拉拉古納省(Laguna)則是在上個月,發生一所學校在攝氏42度高溫下進行消防演習,導致100多名學生因脫水送醫治療的事件。事後菲國政府為避免學生們再次因炎熱天氣生病,讓數百間學校改採遠距教學,該國教師協會也呼籲應縮短教學時間與班級規模。

報導指出,這是亞洲歷史上最嚴重的4月熱浪,然而這並非極端高溫的巔峰,專家預估在2023年晚些時候出現的聖嬰現象(El Niño),會導致高溫現象更嚴重。氣候與環境專家夏瑪(Deepshikha Sharma)也表示,人類造成的氣候變遷,導致亞洲熱浪越來越多、越來越強烈,更呼籲各國加快減碳速度,以幫助亞洲適應氣候變化。

Today, 109 national weather stations have broken the record for the highest temperature in April, and 9 stations have tied the April record, distributed in 12 provinces! @extremetemps pic.twitter.com/bW7VHv4vZp