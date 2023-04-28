日本通過新「海洋基本計畫」 警戒中俄海上活動

日本政府28日召開內閣會議，通過新版日本海洋政策方針《海洋基本計畫》。圖右為日首相岸田文雄，左為國安委員長谷公一。（法新社）

2023/04/28 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府28日召開內閣會議，通過新版日本海洋政策方針《海洋基本計畫》。本次修正針對中國及俄羅斯對日本周邊海域的威脅，強調加強自衛隊與海上保安廳的合作、升級監管外國漁船違法作業的船隻，以及推動開發海洋探勘和監控設備。

據《共同通信社》報導，《海洋基本計畫》於2008年首次制定，每5年修正一次。本次修正指出「國家利益面臨著前所未有的嚴重威脅」，將不斷加強自衛隊與海上保安廳的合作，並展開聯合演練。

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首相岸田文雄28日出席海洋政策推進總部會議，強調「我國周邊海域的局勢日漸緊迫。集結產業界、政府和研究機構等各界的智慧來推進海洋政策變革的時候到了。」

計畫列舉出威脅日本海域的實際例子，包括中國海警局船隻駛入日本領海、中俄艦艇聯合巡航、朝鮮發射彈道飛彈等。計畫也指出，中國軍事實力增強導致印度太平洋地區的軍事平衡急速變化。

此外，計畫寫明將加強監管外國漁船違法作業的船隻防彈能力並升級高壓水槍，以及推進開發自主式水下航行器（AUV）和無人遙控潛水機（ROV）等可用於監視和探勘資源的技術，這將有助於保障海洋安全。

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