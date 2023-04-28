AI生成畫抄襲？ 日插畫家組織籲立法保護創作者著作權

日本「創作者與人工智能未來思考協會」27日召開記者會，表示AI生成圖像侵犯創作者的著作權，要求政府立法規範。圖為AI生成圖示意圖。（法新社）

2023/04/28 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕近期流行AI生成圖片，使用者只要輸入關鍵字AI就會透過大數據運算和搜尋歷史資料庫生成一張與關鍵字有關的圖，圖片細緻且精準符合使用者要求令許多人感到驚奇。但這項技術也遭到不少人質疑是否有侵權和其他違法的疑慮。

據《產經新聞》報導，由插畫家組成的「創作者與人工智能未來思考協會」27日召開記者會，表示AI生成圖像侵犯了創作者的著作權。

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協會理事長木目百二表示，網路上有許多圖片未經創作者同意就被AI納入演算「學習」，進而生成與原圖高度相似的AI生成圖，有些甚至被濫用在兒童色情等非法的圖像生成上。他指出「AI生成圖片未經許可就將受版權保護的作品納入數據庫參考，這是對創作者的剝削。」

記者會約有30位創作者出席，他們呼籲日本政府制定法律規範AI生成圖片，要求AI在參考資料庫中的圖片進行學習時必須獲得版權所有者的許可，並建立適當的版權費收取機制。此外也要求必須註明原始圖像的版權所有者。

日本「創作者與人工智能未來思考協會」27日召開記者會，表示AI生成圖像侵犯創作者的著作權，要求政府立法規範。AI生成圖與創作者作品比較圖。圖左為原作，圖右為AI生成圖。（圖擷取自@nhk_nw9推特）

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