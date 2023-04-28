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    嫌棄「付太少」！ 巴拉圭總統候選人稱台灣必須補償我們的損失

    巴拉圭在野黨總統候選人艾里格里（Efrain Alegre），曾在今年1月表明勝選後會選擇與中國建交，不過他在近日又突然表示，若台灣能「補償」巴拉圭的損失，就有機會阻止巴拉圭轉向中國。（法新社）

    巴拉圭在野黨總統候選人艾里格里（Efrain Alegre），曾在今年1月表明勝選後會選擇與中國建交，不過他在近日又突然表示，若台灣能「補償」巴拉圭的損失，就有機會阻止巴拉圭轉向中國。（法新社）

    2023/04/28 13:30

    〔即時新聞／綜合報導〕我國南美洲唯一邦交國巴拉圭，將於30日舉行總統大選，目前支持度領先的為親中在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）。近日他受訪時直言，認為台灣付出太少，導致巴拉圭失去許多賺錢機會，因此若是想阻止巴拉圭投入中國的懷抱，「台灣必須彌補巴拉圭的損失」。

    《金融時報》報導，第3次競選總統的艾里格里，曾在今年1月公開表示，自己若當選會選擇與中國建交。他在26日接受《金融時報》訪問時，直言不諱表示，「我們沒有看到台灣做出與巴拉圭同樣程度的犧牲。我們不是說一定得與中國建交，但我們不能忽視我們的國家利益」。

    報導指出，巴拉圭是擁有700萬人口的內陸國家，同時也是全球第四大黃豆出口國與第八大牛肉出口國。不過多年來該國農產業者不斷抱怨，因巴拉圭與台灣當盟友、而非選擇跟中國建交，讓他們不能加入一帶一路計畫，並損失數十億美元的收入；鄰國的巴西、阿根廷也同為黃豆與牛肉產地，長年來一直與國有外交關係。

    對此，艾里格里也直白表示，台灣若想繼續與巴拉圭繼續維持外交關係，就必須從荷包中掏出更多的錢，因為是台灣害巴拉圭失去太多賺錢的機會，所以台灣必須彌補巴拉圭，「我們不打算談論金額，只想說，台灣給的承諾太小，我們認為，（台灣）可以做的事情、能貢獻的事情還有很多」。

    此外，力挺台灣的巴拉圭現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）也曾在去年表明，台灣應該要投資10億美元（約新台幣318億元），協助他們頂住被要求改變外交立場的壓力。儘管艾里格里表態勝選就與台灣斷交，但他也聲稱，若是他當選總統，台灣仍可針對新的雙邊關係進行談判協商，並堅稱尚未做出最終決定。

    南美洲曾經是台灣許多邦交國的所在地，但中國近年來透過承諾增加投資貿易進行拉攏，使得多國紛紛改變立場轉，包括巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯等國，都在近年選擇和中國建交，並向我國斷交。

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