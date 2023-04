聯合國秘書長：全球大國衝突風險程度已達「歷史高點」

聯合國秘書長古特瑞斯(見圖)週一於聯合國安理會表示,全球大國的衝突風險程度已達「歷史高點」。(路透)

2023/04/25 11:04

〔即時新聞/綜合報導〕自烏俄開戰後,以美國為首西方國家相繼實施制裁俄國經濟措施,形成國際情勢緊張,對此聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)週一於聯合國安理會表示,全球大國的衝突風險程度已達「歷史高點」,俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)則警告,世界可能處於比冷戰時期「更危險的邊緣」。

綜合外媒報導,古特瑞斯24日出席聯合國安理會坐在拉夫羅夫旁邊,古特瑞斯會議上批評,俄羅斯入侵烏克蘭造成大量烏國人民痛苦和絕望,讓武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情後欲復甦的全球經濟更加混亂。

請繼續往下閱讀...

古特瑞斯說,「世界大國之間的緊張情勢正處於歷史高點,不慎或誤判所爆發衝突的風險也急遽攀升。」

擔任本月輪值主席國的拉夫羅夫認為,如冷戰期間一樣,國家之間的關係比冷戰時期更加危險,由於對多邊主義失去信任,情況也更加惡化。

聯合國安理會上,美、法、英等成員國皆譴責俄羅斯入侵烏克蘭行動,拉夫羅夫則辯稱,俄羅斯為捍衛國家利益而入侵烏克蘭,還說「我們有話直說,沒人允許西方少數族群代表全人類發聲。」

俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭後,西方盟國過去1年來持續提供武器等資源援烏抗俄。據美國美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War,ISW)22日公布報告提到,烏軍已在第聶伯河東岸建立陣地,烏媒則認為這可能代表「反攻已經開始」。

