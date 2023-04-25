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    聯合國秘書長：全球大國衝突風險程度已達「歷史高點」

    聯合國秘書長古特瑞斯（見圖）週一於聯合國安理會表示，全球大國的衝突風險程度已達「歷史高點」。（路透）

    聯合國秘書長古特瑞斯（見圖）週一於聯合國安理會表示，全球大國的衝突風險程度已達「歷史高點」。（路透）

    2023/04/25 11:04

    〔即時新聞／綜合報導〕自烏俄開戰後，以美國為首西方國家相繼實施制裁俄國經濟措施，形成國際情勢緊張，對此聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）週一於聯合國安理會表示，全球大國的衝突風險程度已達「歷史高點」，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則警告，世界可能處於比冷戰時期「更危險的邊緣」。

    綜合外媒報導，古特瑞斯24日出席聯合國安理會坐在拉夫羅夫旁邊，古特瑞斯會議上批評，俄羅斯入侵烏克蘭造成大量烏國人民痛苦和絕望，讓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情後欲復甦的全球經濟更加混亂。

    古特瑞斯說，「世界大國之間的緊張情勢正處於歷史高點，不慎或誤判所爆發衝突的風險也急遽攀升。」

    擔任本月輪值主席國的拉夫羅夫認為，如冷戰期間一樣，國家之間的關係比冷戰時期更加危險，由於對多邊主義失去信任，情況也更加惡化。

    聯合國安理會上，美、法、英等成員國皆譴責俄羅斯入侵烏克蘭行動，拉夫羅夫則辯稱，俄羅斯為捍衛國家利益而入侵烏克蘭，還說「我們有話直說，沒人允許西方少數族群代表全人類發聲。」

    俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭後，西方盟國過去1年來持續提供武器等資源援烏抗俄。據美國美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War，ISW）22日公布報告提到，烏軍已在第聶伯河東岸建立陣地，烏媒則認為這可能代表「反攻已經開始」。

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