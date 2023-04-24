台男在柬埔寨遭綁架監禁 中國「老闆」逼簽370萬借條！

一名台灣男子近日在柬埔寨遭人綁架囚禁，被迫簽下12萬美元借條。柬埔寨警方示意圖。（歐新社）

2023/04/24 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕一名在柬埔寨工作的台灣男子，近日在柬國遭人綁架囚禁，被迫簽下12萬美元（約新台幣370萬）的借條，據悉擄人主謀為中國男子。目前該名台灣男子已被順利救出，犯嫌也被逮捕送辦，柬國警方正展開進一步調查。

根據《柬中時報》 24日報導，事發於柬國最大海港城市施亞努市（Sihanoukville），該市同時也是該國最大對外貿易中心和知名旅遊城市，但該地區黑幫、詐騙集團猖獗。施亞努警察局長尊那林指出，來自台灣的柯姓男子，本月13日透過友人報案稱自己遭綁架，警方隨即展開搜索調查工作，近日終於在當地一間名叫「新天地」的賭場7樓房間找到柯男，當時柯男手被人用手銬銬在床邊。

請繼續往下閱讀...

尊那林表示，當警方破門時，關押柯男的房間內還有2名柬籍男子，警方制服2人後，於房間內搜出一把槍和8枚子彈。在2名柬籍男子供稱下，警方後續在賭場電梯內逮捕一名外號叫「寶哥」的涉案中國男子。

柯男獲救後向警方宣稱，自己去年6月12日從台灣搭機到金邊，之後去到施亞努市，替該市多間公司從事「電腦工作」。今年4月6日，一名叫「阿俊」的男子以工作為由約他到新天地賭場碰面，他依約到目的地後被人帶到賭場7樓的房間，被迫簽下12萬美元借條，對方得逞後就將其囚禁。4月10日，一名中國老闆帶著約10名小弟來到關押他的房間，對他拳打腳踢，中國老闆還掏出槍抵住他的頭威脅他「還」那筆他從未借過的12萬美元。

目前此案有3人被捕，包括1名中國男子「寶哥」和2名柬籍男子。落網的「寶哥」供稱，自己只是按照老闆指示行事，他將柯男監禁起來，允許他使用電話向外借錢來「還」給公司，但也因此讓柯男有機會向友人求救。目前被逮的3人已依非法禁錮和勒索罪移送法辦，柬國警方正進一步調查幕後黑手和同夥。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法