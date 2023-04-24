為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台男在柬埔寨遭綁架監禁 中國「老闆」逼簽370萬借條！

    一名台灣男子近日在柬埔寨遭人綁架囚禁，被迫簽下12萬美元借條。柬埔寨警方示意圖。（歐新社）

    一名台灣男子近日在柬埔寨遭人綁架囚禁，被迫簽下12萬美元借條。柬埔寨警方示意圖。（歐新社）

    2023/04/24 20:23

    〔即時新聞／綜合報導〕一名在柬埔寨工作的台灣男子，近日在柬國遭人綁架囚禁，被迫簽下12萬美元（約新台幣370萬）的借條，據悉擄人主謀為中國男子。目前該名台灣男子已被順利救出，犯嫌也被逮捕送辦，柬國警方正展開進一步調查。

    根據《柬中時報》 24日報導，事發於柬國最大海港城市施亞努市（Sihanoukville），該市同時也是該國最大對外貿易中心和知名旅遊城市，但該地區黑幫、詐騙集團猖獗。施亞努警察局長尊那林指出，來自台灣的柯姓男子，本月13日透過友人報案稱自己遭綁架，警方隨即展開搜索調查工作，近日終於在當地一間名叫「新天地」的賭場7樓房間找到柯男，當時柯男手被人用手銬銬在床邊。

    尊那林表示，當警方破門時，關押柯男的房間內還有2名柬籍男子，警方制服2人後，於房間內搜出一把槍和8枚子彈。在2名柬籍男子供稱下，警方後續在賭場電梯內逮捕一名外號叫「寶哥」的涉案中國男子。

    柯男獲救後向警方宣稱，自己去年6月12日從台灣搭機到金邊，之後去到施亞努市，替該市多間公司從事「電腦工作」。今年4月6日，一名叫「阿俊」的男子以工作為由約他到新天地賭場碰面，他依約到目的地後被人帶到賭場7樓的房間，被迫簽下12萬美元借條，對方得逞後就將其囚禁。4月10日，一名中國老闆帶著約10名小弟來到關押他的房間，對他拳打腳踢，中國老闆還掏出槍抵住他的頭威脅他「還」那筆他從未借過的12萬美元。

    目前此案有3人被捕，包括1名中國男子「寶哥」和2名柬籍男子。落網的「寶哥」供稱，自己只是按照老闆指示行事，他將柯男監禁起來，允許他使用電話向外借錢來「還」給公司，但也因此讓柯男有機會向友人求救。目前被逮的3人已依非法禁錮和勒索罪移送法辦，柬國警方正進一步調查幕後黑手和同夥。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柬埔寨3前科犯互相殘殺亡 台籍證人爆：為搶女人起衝突
    2022/08/30 12:49

    柬埔寨3前科犯互相殘殺亡 台籍證人爆：為搶女人起衝突
    柬埔寨3台人遭槍殺 金邊警方調查︰「互相殘殺」
    2022/08/30 10:06

    柬埔寨3台人遭槍殺 金邊警方調查︰「互相殘殺」

    存款利率最高8% 理財首選NewNewBank
    全球反詐組織「救60台人沒一句謝謝」 溫朗東揭12疑點質疑
    2022/08/09 21:13

    全球反詐組織「救60台人沒一句謝謝」 溫朗東揭12疑點質疑
    台女被中國主管控盜用公款限制行動 駐菲代表處報警救人
    2018/05/29 19:21

    台女被中國主管控盜用公款限制行動 駐菲代表處報警救人

    腎虛不用愁！GMP中藥廠精心研製
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播