地震重創旅遊業 土耳其政府把希望放在俄國遊客身上

地震重創土耳其旅遊業，政府擬靠俄遊客及地中海渡假村力拼經濟復甦。圖為安塔利亞省的觀光古城。（路透）

2023/04/24 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其經濟長期依賴旅遊業，今（2023）年2月發生的土耳其大地震造成5萬多人喪命，許多城鎮被夷為平地，事發至今仍有許多地區在重建，嚴重打擊土耳其旅遊業。

據《路透》報導，土耳其總統艾爾多根近期宣布要將原本借住在酒店的受災戶安置到小賓館或臨時宿舍，希望能盡快讓酒店恢復正常接待旅客。

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由於地震震央位於土耳其東南部內陸，沿海的度假勝地並未受到影響，加上俄羅斯因入侵烏克蘭遭西方制裁，土耳其成為俄羅斯少數可以前往的國家，因此政府將希望放在俄羅斯遊客身上，並對遊客主打未受地震影響的沿海渡假村地區。

根據土耳其沿海觀光重鎮安塔利亞（Antalya）地方政府的數據顯示，3月到訪地中海度假區的遊客中俄羅斯人數量排名第一，其次是德國及英國人。

愛琴海熱門海濱景點馬爾馬里斯的旅遊委員會（the tourism commission of Marmaris）負責人阿里（Ali Kirli）表示，由於土耳其里拉貶值且歐洲市場通貨膨脹，土耳其對歐洲人有著強大的吸引力。

土耳其旅遊業佔其國內生產總值10％，全國有超過170萬人從事住宿和餐飲服務，占總就業人數的5％，過去2年疫情已造成仰賴觀光收入的土耳其政府出現財務赤字。

今年各地都已陸續解封，歐洲的飯店預訂量正快速回溫，土耳其的復甦之路卻似乎停滯不前。據旅遊數據公司ForwardKeys統計顯示，遊客在地震2週前於伊斯坦堡停留兩晚及兩晚以上的時間和2019年相比下降7％，現在更是下降了31％。

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