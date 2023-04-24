美指控中國設祕密海外警察 前官媒總編輯胡錫進認了

中國官媒「環球時報」前總編胡錫進承認，中國警方在海外開設服務站點，確實有中國警察進入當地的情況。（路透）

2023/04/24 12:02

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）4月17日在紐約逮捕2名中國移民，指控他們在曼哈頓唐人街設置祕密警察站，受命協助中國執行非法活動。事後，中國外交部否認指控，但中國官媒「環球時報」前總編胡錫進卻說漏嘴，承認中國警方在海外「開設服務站點」，「確有中國警察進入當地」，言論引起網民熱議。

FBI在17日逮捕紐約「長樂公會」前會長盧建旺和祕書長陳金平，指控他們涉嫌代表中國官方在紐約執行祕密海外警察站行動，工作內容主要是壓制、騷擾、威脅那些在海外表達與中國政府不同意見的人。

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中國外交部發言人汪文斌18日否認針對中國海外執法行動的指控，聲稱根本不存在「海外警察站」；21日汪文斌又稱，中方「依法與外國開展執法司法合作」，但他否認中方「跨國鎮壓」。

不過，根據「大紀元時報」報導，胡錫進近日在其微博視頻中脫口承認：「由於中國僑民遍布世界各地，很多人需要警務服務，比如給自己的中國駕照延期，更換新的身分證等等。另外，國外的很多華人犯罪是在華人之間進行的，當地警方很難查辦，非常希望中國警方予以配合。所有這些情況增加了中國東南沿海省份將一些官方服務延伸到海外華人社區需求。」

胡錫進進一步指出：「由於需求各不相同，提供的服務也不相同，那些沿海省分在海外開設服務站點的方式也是不同的。這當中確有中國警察進入當地的情況，但那一定是中方與當地共同協商好的，是中方受邀前往。」

胡錫進沒有說明中國警方是受美國警方邀請，還是受中國海外代理人的邀請進入美國執法，卻指責美國司法部抓捕這些中國代理人和檢察官指控34名中國官員參與，就是在「抹黑」。他認為，「只要是協商好的，中方與外方搞警務合作有什麼不對？」

胡錫進的上述言論在網路引發熱議，有網民反問：「胡總，中國警察到美國執法，是按照中國法律還是按照美國法律執法？」「胡編，我們允許本國公民在國內跟美國警方合作嗎？」「哈哈，原來老胡透露了真有這樣針對華人華僑的『小戰狼』。」

西班牙馬德里人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）2022年首次曝光了中國海外警察站的存在，指中國在全球53個國家設立了102個海外警察站。這些海外警察站表面上是幫助海外華人解決一些問題，比如提供更新駕照等服務，但這些服務實際上是為中國政府的海外行動提供掩護。

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