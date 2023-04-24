悲劇間隔10年重演 美國父女同一地區中槍身亡

美國康涅狄格州哈特福德市（Hartford,Connecticut）民眾齊聚聲援連續遭逢槍枝暴力襲擊家庭。（美聯社）

2023/04/24 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國槍枝暴力層出不窮，康涅狄格州（Connecticut）老婦珍妮特（Janet Rice）近日對外控訴，她兒子2012年才在街上被槍殺，沒想到10年後孫女21日竟在同一地區遭流彈波及身亡，讓整個家族痛不欲生，舊傷還沒好新傷又痛。

根據《美聯社》報導，珍妮特則說，她兒子肖恩（Shane Oliver）10年前在哈特福德市中心（Hartford）街上與朋友發生爭執，見朋友掏槍出來，肖恩轉身就跑但是仍身中兩槍死亡，當時肖恩年僅20歲，身後留下兩歲的孫女皮爾斯（Se'Cret Pierce）。

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珍妮特哭訴，多年來她與丈夫將悲憤化為力量，分別投入反對槍枝暴力組織、幫助年輕人走上正途團體，可是悲劇還是重複上演，皮爾斯20日在市中心亨廷頓街（Huntington Street）遭流彈擊中頭部，那時她還坐在車內，父女兩人中槍都是同一個地區，「悲憤交疊，沒想過得經歷相同痛苦」。

珍妮特丈夫山姆（Rev. Sam Saylor）在孫女守夜現場泣不成聲說，他們已經歷過一次槍枝暴力了，他真的沒想過會接到孫女的噩耗，舊傷上再添新傷，他的兒媳更是痛苦不已。

珍妮特夫婦曾參與的反槍枝組織（CT Against Gun Violence）執行董事史坦因（Jeremy Stein）說，「這對父女都死於槍枝暴力，我們應該有所應對，例如管控槍枝供應、教育大眾別衝動就開槍等」，政府應該多投入反槍支暴力。

哈特福德市長盧克布（Luke Bronin）21日表示，「類似悲劇不斷在社區上演，影響許多人」，當局正全力調查導致皮爾斯身亡的流彈事件，該起事件有3名生還者，警方應該可以循線抓到兇手。

????My heart is broken tonight. I received a call from my friend Rev Sam Saylor. Last night his 12yo granddaughter Se’Cret Pierce was fatally shot in the head in a drive by shooting in Hartford, Connecticut. Sam’s son Shane was shot & killed a few months before the Sandy Hook… pic.twitter.com/fsTCdVwol2 — Po Murray （@po_murray） April 22, 2023

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