悲劇間隔10年重演 美國父女同一地區中槍身亡

2023/04/24 13:29

〔即時新聞/綜合報導〕美國槍枝暴力層出不窮,康涅狄格州(Connecticut)老婦珍妮特(Janet Rice)近日對外控訴,她兒子2012年才在街上被槍殺,沒想到10年後孫女21日竟在同一地區遭流彈波及身亡,讓整個家族痛不欲生,舊傷還沒好新傷又痛。

根據《美聯社》報導,珍妮特則說,她兒子肖恩(Shane Oliver)10年前在哈特福德市中心(Hartford)街上與朋友發生爭執,見朋友掏槍出來,肖恩轉身就跑但是仍身中兩槍死亡,當時肖恩年僅20歲,身後留下兩歲的孫女皮爾斯(Se'Cret Pierce)。

珍妮特哭訴,多年來她與丈夫將悲憤化為力量,分別投入反對槍枝暴力組織、幫助年輕人走上正途團體,可是悲劇還是重複上演,皮爾斯20日在市中心亨廷頓街(Huntington Street)遭流彈擊中頭部,那時她還坐在車內,父女兩人中槍都是同一個地區,「悲憤交疊,沒想過得經歷相同痛苦」。

珍妮特丈夫山姆(Rev. Sam Saylor)在孫女守夜現場泣不成聲說,他們已經歷過一次槍枝暴力了,他真的沒想過會接到孫女的噩耗,舊傷上再添新傷,他的兒媳更是痛苦不已。

珍妮特夫婦曾參與的反槍枝組織(CT Against Gun Violence)執行董事史坦因(Jeremy Stein)說,「這對父女都死於槍枝暴力,我們應該有所應對,例如管控槍枝供應、教育大眾別衝動就開槍等」,政府應該多投入反槍支暴力。

哈特福德市長盧克布(Luke Bronin)21日表示,「類似悲劇不斷在社區上演,影響許多人」,當局正全力調查導致皮爾斯身亡的流彈事件,該起事件有3名生還者,警方應該可以循線抓到兇手。

????My heart is broken tonight. I received a call from my friend Rev Sam Saylor. Last night his 12yo granddaughter Se’Cret Pierce was fatally shot in the head in a drive by shooting in Hartford, Connecticut. Sam’s son Shane was shot & killed a few months before the Sandy Hook… pic.twitter.com/fsTCdVwol2