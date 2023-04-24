疫情後美民眾「厭倦給小費」 擬轉向調升最低薪資

民間組織One Fair Wage近來提倡提高勞動者的最低薪資，期透過提高薪資解決小費文化製造的亂象。圖為小費示意圖。（美聯社）

2023/04/24 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國一直都有給小費的文化，相信不少民眾到美國旅遊都曾為「小費該給多少」、「甚麼店家該給小費」等問題困擾，事實上疫情後美國人也同樣在思考這些問題。民間組織One Fair Wage（OFW）近來提倡提高勞動者的最低薪資，期透過提高薪資解決小費文化製造的亂象。

綜合外媒報導，美國在疫情後出現「小費倦怠」的現象。疫情前通常會給帳單金額的15％到20％當作小費，但疫情後因通膨嚴重，小費金額不斷提高，使美國人開始思考小費的必要性。

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專家法利（Thomas Farley）表示，小費提高有兩個原因，一是疫情嚴峻時期大家都在家叫外送，多數民眾願意給外送員更多小費，平均小費很可能超過30％。但疫情解禁後民眾回到內用，許多店家的服務生仍期待拿到相同水準的小費。二是許多店家引進平板電腦或自助點餐機，結帳時結算畫面跳出的小費建議時常比一般水準更高，民眾不得不付出更多小費。

有民眾表示，如果遇到服務態度好的店員會很願意給小費，但現在很多店都使用自助結帳，讓人不明白給小費是為了甚麼，但不給好像又會有罪惡感，不管給或不給都讓人感到壓力。

近年民間組織One Fair Wage提倡透過提升勞工階層的最低薪資來達到工資公平及小費高昂的現象。美國法律規定的勞工最低薪資低且各州不同，大部分服務業人員收入仰賴客人給出的小費。

去年開始美國各州陸續宣布調漲最低工資，其中華盛頓特區在2023年成為全美最低工資最高的州，每小時15.74美元（約新台幣428元）較去年相比增加1.25美元（約新台幣38元），OWF負責人表示，希望透過提升最低工資的方式，讓勞工不必再靠小費生活，民眾也就不需為了該不該付小費而苦惱。

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