為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    緬甸內戰民不聊生 軍方砸錢建奢華佛像稱「為國家和平穩定」

    緬甸軍方今年2月宣布全世界最大大理石佛像即將完工。（圖擷取自@livedoornews推特）

    緬甸軍方今年2月宣布全世界最大大理石佛像即將完工。（圖擷取自@livedoornews推特）

    2023/04/24 10:48

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸內戰至今邁入第二年，長期動亂造成數千人流離失所，但發動政變的緬甸軍方卻在首都斥鉅資建造高19米的大理石佛像，稱要「確保國家和平與穩定」。今（2023）年2月緬甸軍方發布說明，宣布佛像即將完工。

    《Livedoor》報導，緬甸軍方在2021年發動政變，將被罷免的政府方首腦翁山蘇姬以虛假審判判處超過30年監禁，並與國內其他政黨持續戰鬥，兩年來在緬甸各地綁架、殺害與自己立場不同的異議人士，長年戰爭造成人民家破人亡，民不聊生。

    軍方最高指揮官敏昂萊（Min Aung Hlaing）在發動政變的一個月後，也就是2021年3月宣布將在首都奈比多建一座佛像，並解釋「建佛像是為了確保國家的和平與穩定，並吸引國外遊客，為國家發展做出貢獻。」這座佛像為百分之百大理石建造，高19米，號稱是世界上最大的大理石佛像。

    緬甸約9成人口信奉佛教，此舉被認為是為降低民眾對軍方的反彈。

    據報導，這座大理石佛像建造成本約974萬美元（約台幣3億91萬元），軍方和關係密切的基金會想盡辦法籌措資金建佛像，但市民生活卻十分貧困。自軍方接管後，外資撤離、匯率爆扁、通膨加劇，據世界銀行統計，2022年緬甸有40％的人口生活在貧困線以下，等於約有2160萬緬甸人每日生活費不到1.9美元，相當於不到台幣60元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    緬甸政變逾一年 軍政府矢言殲滅反抗者
    2022/03/27 23:46

    緬甸政變逾一年 軍政府矢言殲滅反抗者
    緬甸軍政府領導人生日 民眾為他辦假葬禮表不滿
    2021/07/03 20:14

    緬甸軍政府領導人生日 民眾為他辦假葬禮表不滿

    京站女王節加碼送6000 再抽出國旅遊！
    打臉自己！外媒曝緬甸軍頭5年前承諾跳票 為掌權出爾反爾
    2021/05/23 21:48

    打臉自己！外媒曝緬甸軍頭5年前承諾跳票 為掌權出爾反爾
    沒提翁山蘇姬！緬甸政變軍頭首發表電視演說：將重辦大選
    2021/02/09 06:09

    沒提翁山蘇姬！緬甸政變軍頭首發表電視演說：將重辦大選
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播