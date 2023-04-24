緬甸內戰民不聊生 軍方砸錢建奢華佛像稱「為國家和平穩定」
〔即時新聞／綜合報導〕緬甸內戰至今邁入第二年，長期動亂造成數千人流離失所，但發動政變的緬甸軍方卻在首都斥鉅資建造高19米的大理石佛像，稱要「確保國家和平與穩定」。今（2023）年2月緬甸軍方發布說明，宣布佛像即將完工。
據《Livedoor》報導，緬甸軍方在2021年發動政變，將被罷免的政府方首腦翁山蘇姬以虛假審判判處超過30年監禁，並與國內其他政黨持續戰鬥，兩年來在緬甸各地綁架、殺害與自己立場不同的異議人士，長年戰爭造成人民家破人亡，民不聊生。
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軍方最高指揮官敏昂萊（Min Aung Hlaing）在發動政變的一個月後，也就是2021年3月宣布將在首都奈比多建一座佛像，並解釋「建佛像是為了確保國家的和平與穩定，並吸引國外遊客，為國家發展做出貢獻。」這座佛像為百分之百大理石建造，高19米，號稱是世界上最大的大理石佛像。
緬甸約9成人口信奉佛教，此舉被認為是為降低民眾對軍方的反彈。
據報導，這座大理石佛像建造成本約974萬美元（約台幣3億91萬元），軍方和關係密切的基金會想盡辦法籌措資金建佛像，但市民生活卻十分貧困。自軍方接管後，外資撤離、匯率爆扁、通膨加劇，據世界銀行統計，2022年緬甸有40％的人口生活在貧困線以下，等於約有2160萬緬甸人每日生活費不到1.9美元，相當於不到台幣60元。
【高さ約19m】奈良の大仏上回る巨大仏像、ミャンマー国軍が建立へhttps://t.co/1SyN1qmwnf— ライブドアニュース （@livedoornews） April 22, 2023
大理石の仏像では「世界最大」になるといい、国軍への反発を和らげる狙いがあるとみられる。費用が約974万ドル（約13億円）に及ぶ一方、ミャンマーでは人口の約4割が貧困ライン以下の暮らしを強いられている。 pic.twitter.com/5t12wrBtl8