查爾斯國王下月加冕 環團與動保團體聯手抗議

英王查爾斯將在5月6日舉行加冕，環團、動保團體預謀聯合抗議。（法新社）

2023/04/23 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕英王查爾斯三世將於5月6日舉行加冕典禮，《每日郵報》/a> 報導，消息人士指出，激進環團「阻止石油」（Just Stop Oil）將趁機與動保團體聯手抗議，他們預謀朝遊行隊伍丟擲警報器，藉此引起大眾關注環境、動物權益議題。

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綜合外媒報導，反君主組織Republic已宣告將號召千人抗議；環團「阻止石油」將採取「非暴力必要的一切行動」。

據悉，英國政府擔心，若抗議份子真的朝遊行隊伍丟擲警報器，巨大聲響恐怕嚇到騎警的馬匹，若馬匹失控爆衝衝入觀眾群，恐釀成重大傷亡事件。

警衛高層人士透露，他們已經接獲相關消息，只要擾亂秩序的抗議者有所作為，他們將迅速採取行動。

前國民警衛隊士兵朱利安（Julian Perreira）認為此抗議模式有「恐怖主義」之嫌，馬匹受驚嚇後，騎警不只首當其衝，一旁觀眾群也有危險，恐造成包含兒童在內數10人死亡。

此外，「阻止石油」激進抗議層出不窮，該團體20日才闖入撞球司諾克世界錦標賽，還爬上正在比賽的球台並潑灑橘色粉末，導致比賽中斷。

Just Stop Oil Climate Activist disrupts Snooker Championship and blames snooker for climate change while covering the table in orange paint ????️????



Greta Thunberg has inspired a generation of privileged Woke middle class activists to behave like children and try to impose their… pic.twitter.com/cgTZDS8Vz3 — Oli London （@OliLondonTV） April 18, 2023

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