查爾斯國王下月加冕 環團與動保團體聯手抗議

〔即時新聞/綜合報導〕英王查爾斯三世將於5月6日舉行加冕典禮,《每日郵報》/a> 報導,消息人士指出,激進環團「阻止石油」(Just Stop Oil)將趁機與動保團體聯手抗議,他們預謀朝遊行隊伍丟擲警報器,藉此引起大眾關注環境、動物權益議題。

綜合外媒報導,反君主組織Republic已宣告將號召千人抗議;環團「阻止石油」將採取「非暴力必要的一切行動」。

據悉,英國政府擔心,若抗議份子真的朝遊行隊伍丟擲警報器,巨大聲響恐怕嚇到騎警的馬匹,若馬匹失控爆衝衝入觀眾群,恐釀成重大傷亡事件。

警衛高層人士透露,他們已經接獲相關消息,只要擾亂秩序的抗議者有所作為,他們將迅速採取行動。

前國民警衛隊士兵朱利安(Julian Perreira)認為此抗議模式有「恐怖主義」之嫌,馬匹受驚嚇後,騎警不只首當其衝,一旁觀眾群也有危險,恐造成包含兒童在內數10人死亡。

此外,「阻止石油」激進抗議層出不窮,該團體20日才闖入撞球司諾克世界錦標賽,還爬上正在比賽的球台並潑灑橘色粉末,導致比賽中斷。

