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    美國駐蘇丹大使館今撤離 拜登：對蘇丹承諾不變

    美國駐蘇丹大使館人員今被爆已撤離，總統拜登隨後證實消息。（法新社）

    美國駐蘇丹大使館人員今被爆已撤離，總統拜登隨後證實消息。（法新社）

    2023/04/23 11:44

    〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹政府軍與武裝團體「快速支援部隊」（RSF）15日爆發衝突至今，多國急於撤僑，美國駐蘇丹大使館也被爆已於今撤離，美國總統拜登證實說，對蘇丹人承諾不變，呼籲內戰盡快停戰。

    綜合外媒報導，根據世界衛生組織21日報告，蘇丹內戰至今造成413死亡、3551受傷，因不停的轟炸，蘇丹首都喀土木（Khartoum）機場被關閉、部分道路也無法通行，該地電力中斷、食物短缺，大批外籍人士受困其中。

    美國總統拜登今證實，美國駐蘇丹外交人員已撤離，美國駐喀土木大使館將暫停運作，「但我們對蘇丹人民的承諾是無止境的」，尤其是蘇丹人對未來想法。

    拜登提到，蘇丹暴力事件已經奪去了數百名無辜平民的生命，「這是不合理的，必須停止」。

    各國急於撤僑，「快速支援部隊」今稱，經他們協調後，美國軍方派出6架飛機，成功撤離駐蘇丹的美國大使館成員及其家人。

    「快速支援部隊」還稱，他們將協助所有外交使團撤離，還將提供一切必要的保護，讓所有人能安全返回母國。

    「快速支援部隊」之前稱，他們將開放所有機場，讓外國人可撤離。

    蘇丹軍方22日則表示，總司令阿卜杜勒（Abdel Fattah al-Burhan）已接獲多國領導人電話要求，他們協助撤僑並保障其安全性。撤僑計畫22日展開，美國、英國、法國和中國將派出軍機。

    另外，蘇丹鄰國沙烏地阿拉伯22日則在蘇丹港以軍艦撤僑，沙烏地阿拉伯外交部當天表示，他們帶著91名公民還有科威特、卡塔爾、阿拉伯聯合酋長國、埃及、突尼斯、巴基斯坦、印度等多國國民，平安抵達阿拉伯。

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