3台灣年輕人魂斷澳洲！車禍前遇盤查 肇事駕駛坦言曾吸大麻

澳洲當地時間20日下午發生5死車禍，其中3人為台灣人。（檔案照，圖擷自臉書社團「澳州找工網」）

2023/04/23 08:05

首次上稿 07:10

更新時間 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲莫伊拉郡（Shire of Moira）納閩公路一個交叉路口當地時間20日下午疑似因汽車超速導致的重大車禍，共造成5死，其中3人為台灣人。警方追查，肇事駕駛事發前不久剛接受警方盤查，坦承最近曾吸食大麻，警方將醫院採集的血液送驗，查明是否有毒品反應。

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這起重大車禍中有3名前往澳洲打工的台灣年輕人罹難，家屬陸續抵達澳洲處理後事，並表示要對肇事駕駛提告。

綜合外媒報導，肇事駕駛29歲喬納帝（Christopher Dillon Joannidis）當天駕駛一輛白色賓士車，案發時車上還有1名20歲女性友人同行，警方調查，喬納帝當天駕車在速限100公里的路段，卻飆到時速118公里，在車禍發生前不久，被警方攔查開出違規罰單。

警方週五提交法院的調查資料顯示，警方攔下這輛超速的白色賓士車，對喬納帝盤查40分鐘，開出違規罰單，放行後3分鐘就發生這起5死的重大車禍。

警方調查報告提及，超速遭盤查時喬納帝向警方承認，他在「一天或更多天前」曾經吸食大麻。車禍肇事後，初步檢測對大麻的反應呈現陽性。警方將他的血液送驗，查明是否有毒駕情事。

外媒報導，喬納帝在後續測試呈現陰性，法官裁定交保，已離開法院。目前澳洲警方與法醫告知遺屬，因遺體辨識有難度，已請專業辨識團隊來專責處理，後續相驗可能需要做DNA鑑定，預估約需1週才能完成遺體辨識程序。

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