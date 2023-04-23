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    全國多地出現極端高溫 泰國當局建議民眾避免出門

    2023/04/23 04:12

    〔中央社〕泰國當局今天警告包含首都曼谷的全國大片地區居民，因天氣酷熱，建議民眾避免外出。

    路透社報導，本月亞洲部分地區出現極端高溫，多個國家的氣溫創下新高。在孟加拉和印度部分地區，極端高溫導致電力需求激增，數百萬人面臨斷電和電力短缺。

    泰國氣象部門表示，在曼谷巴尼亞（Bagna）區，氣溫達到攝氏42度，酷熱指數（heat index，又稱體感溫度）甚至達到破紀錄的54度。

    當局建議居民避免戶外活動，並針對中暑風險提出警告。

    曼谷一名67歲的攤販老闆表示，「有時候，我會躲進7-11便利商店…以免中暑。」

    根據泰國防災部門，今天至少有28個省的氣溫將突破40度。

    政府發言人指出，近日的極端高溫也打破電力消耗記錄，泰國本月6日的用電量超過39000兆瓦，超越去年4月創下的32000兆瓦紀錄。

    宋卡王子大學（Prince of Songkhla University）沿岸海洋學與氣候變遷研究員尤查羅恩（Mathinee Yucharoen）告訴路透社，「現在發生的天氣異常狀況是由氣候變遷所引起。」1120423

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