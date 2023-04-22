臥室突塌陷成「天坑」 男子遭活埋10年屍骨仍未找到

突然出現的天坑，將傑瑞米兄弟倆永遠分離。（圖片擷取自推特@cbenavidesTV）

2023/04/22 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名37歲男子傑佛瑞（Jeffrey Bush）10年前在臥室休息時，突然地面塌陷，出現一個約30米寬的「天坑」，傑佛瑞在墜落瞬間大喊哥哥的名字。哥哥傑瑞米（Jeremy Bush）連忙趕來查看，然而再怎麼尋找也無濟於事，2人從此天人永隔，而事件發生至今已過10年，傑佛瑞的屍骸仍尚未找到。

綜合外媒報導，這起離奇事件發生在2013年3月，傑瑞米接受採訪時透露，當時聽到弟弟慘叫，連忙前去查看才發現弟弟房間整個塌陷，趕到時地板還在不斷往下沉，泥土也一直在往下掉。傑瑞米說，當時他什麼都不在乎，一心只想要救出傑佛瑞，然而事與願違，泥土落下的速度太快，根本看不到弟弟的人影。

請繼續往下閱讀...

最終，警方抵達現場後先將傑瑞米拉上來，並出動專業設備進行搜尋，無奈地基已鬆動，若繼續搜索下去可能會造成人員傷亡，救援行動僅維持2天就被迫中止。後續，當局請傑瑞米搬家，並用碎石將天坑補起來。沒想到，2年後在同一個地點又再度出現天坑，迫使官員把周圍土地都圍起來，避免再有人受害。

專家表示，佛羅里達州特別容易出現天坑，該地方擁有大量由石灰岩形成的地下洞穴，而石灰岩本身是一種易溶於水的岩石。也因此，佛州法律規定保險公司要提供針對地面坍塌的保險。有地質學家推測傑佛瑞掉進天坑後，可能會先落在充滿水的地洞裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法