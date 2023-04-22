美國油罐車翻覆 大火與濃煙直竄天際

美國康乃狄克州油罐車翻覆，現場大火與濃煙直竄天際。（美聯社）

2023/04/22 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃狄克州黃金之星紀念大橋（Gold Star Memorial Bridge）南下路段，於當地時間21日上午11時15分許發生油罐車翻覆事故，現場大火與濃煙直竄天際，造成油罐車司機死亡、2人送醫治療，傷者似乎沒有生命危險。

據《美聯社》報導，康乃狄克州長拉蒙特（Ned Lamont）在21日下午召開記者會，透露當時有1輛自小客車爆胎，油罐車躲避時不慎翻覆，一共洩漏出2200加侖（約8340公升升）的家用供暖燃油，其中部分流入河裡，環保單位正在努力控制當中。

請繼續往下閱讀...

黃金之星紀念大橋連接康乃狄克州新倫敦（New London）與格羅頓（Groto），事故發生後火焰狂燒且濃煙蔓延到格羅頓一側，燃燒的灰燼從橋上飄落在河岸引起灌木叢火災，火勢撲滅後可以看到有一部分橋邊護欄完全熔化。

黃金之星紀念大橋為95號州際公路橋梁，每天車流約有6萬輛左右，事發後一度關閉雙向車道清理現場，在迅速恢復北上車道通行後，南下2條車道也於21日傍晚開放，美國運輸部檢查員確認橋梁鋼構未受大火影響，但目前尚不確定起火車道何時會恢復通車。

油罐車翻覆後火勢猛烈。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法