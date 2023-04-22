為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國油罐車翻覆 大火與濃煙直竄天際

    美國康乃狄克州油罐車翻覆，現場大火與濃煙直竄天際。（美聯社）

    美國康乃狄克州油罐車翻覆，現場大火與濃煙直竄天際。（美聯社）

    2023/04/22 10:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃狄克州黃金之星紀念大橋（Gold Star Memorial Bridge）南下路段，於當地時間21日上午11時15分許發生油罐車翻覆事故，現場大火與濃煙直竄天際，造成油罐車司機死亡、2人送醫治療，傷者似乎沒有生命危險。

    據《美聯社》報導，康乃狄克州長拉蒙特（Ned Lamont）在21日下午召開記者會，透露當時有1輛自小客車爆胎，油罐車躲避時不慎翻覆，一共洩漏出2200加侖（約8340公升升）的家用供暖燃油，其中部分流入河裡，環保單位正在努力控制當中。

    黃金之星紀念大橋連接康乃狄克州新倫敦（New London）與格羅頓（Groto），事故發生後火焰狂燒且濃煙蔓延到格羅頓一側，燃燒的灰燼從橋上飄落在河岸引起灌木叢火災，火勢撲滅後可以看到有一部分橋邊護欄完全熔化。

    黃金之星紀念大橋為95號州際公路橋梁，每天車流約有6萬輛左右，事發後一度關閉雙向車道清理現場，在迅速恢復北上車道通行後，南下2條車道也於21日傍晚開放，美國運輸部檢查員確認橋梁鋼構未受大火影響，但目前尚不確定起火車道何時會恢復通車。

    油罐車翻覆後火勢猛烈。（美聯社）

    油罐車翻覆後火勢猛烈。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播