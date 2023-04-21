中國保護區「傳說瑞獸」現蹤 中網友：萬歲萬萬歲

中國湖北省巴東縣的自然保護區日前罕見出現「白山羌」的蹤影，與普通山羌一同在密林低頭覓食。（翻攝自新浪快科技）

2023/04/21 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省巴東縣的自然保護區日前罕見出現古代傳說的瑞獸「白山羌」蹤影，更令人驚奇的是，山羌其實是一種獨居動物，平常獨來獨往，但這隻白山羌竟與普通山羌一同在密林低頭覓食。

綜合中媒報導，發現「瑞獸」的地點就在巴東的金絲猴國家級自然保護區裡，研究人員整理紅外線攝影機監測影像時，意外發現白山羌現蹤的珍奇畫面。畫面中，全身雪白的山羌與一隻普通山羌在密林裡行走，低頭吃著青草。研究人員判斷這隻白山羌體型嬌小，體長僅50公分左右，這隻白山羌除了毛髮白皙，頭上也長著一對白色犄角。

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山羌在中國又稱麂子、吠鹿或肋面鹿，是現今所知最早的一種鹿，白色的山羌非常稀有少見，這種「白麂」在古代常被視為「瑞獸」，在《山海經》中，牠是可以飛天遁地的神獸，被視為神聖的存在，同時代表著純潔、善良、高貴等寓意。而目前白山羌也被「世界自然保護聯盟紅色名錄」 列入重點保護的動物之一。

巴東的金絲猴國家級自然保護區以金絲猴為主要保護動物，不過森林的生態系十分多樣，此前还發現過白蛇、白鹿、白狼、白熊等「白化動物」。白山羌的出現引起中國社群平台熱議，許多中國網友紛紛說，「這要是在古代算得上是祥瑞之兆」、「國運昌盛」，甚至有人激動喊，「萬歲，萬萬歲！」

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