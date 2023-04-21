太噁心！美學校辦趣味競賽 卻要師生「隔板互舔」糖霜

美國華盛頓州沙漠丘陵中學舉辦「趣味競賽」，要求師生在玻璃前「舔食玻璃上的棉花糖霜」。（圖片擷取自推特@ImMeme0）

2023/04/21 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州沙漠丘陵中學（Desert Hills Middle School）近日舉辦一場「趣味競賽」，規則卻是要求師生在體育館內輪流跑，並停在玻璃前「舔食玻璃上的棉花糖霜」，許多學生驚恐尖叫大喊「太噁心了」，卻見校長在一旁燦笑，並拿手機拍攝遊戲過程。學生家長們看見影片感到極度震驚及作嘔，憤怒抨擊「這到底是怎麼回事」？

根據影片，棉花糖霜被抹在玻璃兩側，而師生們在體育館內輪流跑向玻璃板奮力舔食，現場傳來許多學生們的尖叫聲，同學驚恐大喊「太噁心了」、「誰認為這是個好主意？」、「這到底是怎麼回事？」。

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影片流傳開來後引起眾多家長震怒，學生家長梅根薩（Megan Sa）立即寫信給校方，要求他們做出解釋。「這空間裡的成年人怎麼會允許這種情況發生？」她表示，甚至在影片中，看見一名警衛以挑逗方式舔食棉花糖霜，更有其他家長稱，這看起來根本就像一場「單身派對」；除此之外，學生是在報名後才得知比賽內容，「如果這是一場如此無害且非惡意的遊戲，那到底為什麼不告知學生們遊戲內容和規則呢？在我看來，我們送孩子上學，不是為了讓他們接觸成年人高度的性化行為」。

另一名學生家長媽媽桑迪·索爾茲伯里（Sandie Salisbury）說，她不敢相信這場比賽竟獲得了批准，甚至在影片中看見校長拿出手機並笑呵呵的記錄一切。「他似乎非常享受這場比賽，而不是保護我們的孩子並阻止這場比賽」。

許多家長對此事件感到極度震驚及作嘔，並質疑學校怎會允許這種噁心又煽情的事情發生，遊戲遭猛烈抨擊後，學校負責人皮爾斯（Dr Traci Pierce）坦言，這項活動並沒有得到學區批准，但學校並沒有惡意，也承諾會採取適當行動解決問題，不會再有此類情況發生；校長甘特（Casey Gant）也向家長道歉，稱「我致力於我們師生的安全，並將確保所有未來的活動都符合最高專業標準並遵守學區政策。再次，對於這起事件的發生及給社區帶來的負面影響，我深表歉意」。

Desert Hills Middle School, Utah held prior to spring break an annual event involving a fundraiser and staff versus student competitions.

One competition included a race to lick marshmallow crème from plexiglass.



These people are teaching your kids. pic.twitter.com/FraB7VbmAZ — I Meme Therefore I Am ???????? （@ImMeme0） April 18, 2023

美國華盛頓州沙漠丘陵中學舉辦的「趣味競賽」，竟要求師生在玻璃前「舔食玻璃上的棉花糖霜」，引發家長撻伐。（圖片擷取自推特@ImMeme0）

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