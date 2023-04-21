助選遇襲事件後 日國會接獲恐嚇信揚言「殺死首相岸田」！

日本眾議院昨（20）日晚間接獲一封恐嚇信，內容直白聲稱要殺死日本首相岸田文雄。（美聯社）

2023/04/21 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本眾議院昨（20）日晚間接獲一封恐嚇信，內容直白聲稱要殺死日本首相岸田文雄。據眾議院相關人士指出，這是日本國會短期內第2次收到威脅信，前天另一封恐嚇信指稱已放置炸彈與毒氣，信中聲稱，「只有恐怖主義才能改變這個國家！」，目前日本當局已經全面加強警戒。

綜合日媒報導，日本眾議院諮詢服務部門是在昨日晚間9點左右，收到這封恐嚇電子郵件，該郵件標題直接打上「我很快就將會殺死日本首相！」。對此，眾議院警務部立即調查大樓內是否有可疑物品，截至今天中午為止，尚未發現任何異常。

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報導指出，日本國會19日也收到類似的威脅郵件，信中聲稱在國會不同地點放置了大量炸彈和沙林毒氣，並預計在今天下午1時34分引爆，且信中還提到，「只有恐怖主義才能改變這個國家」。

近期日本政治人物遇襲成為備受關注的話題，從去年7月前首相安倍晉三在奈良街頭，為候選人助選時遭槍擊身亡；再到本月15日現任首相岸田文雄到和歌山漁港助選時，遭人投擲爆裂物攻擊。如今又傳出國會接連收到恐嚇信件，讓日本當局繃緊神經，全面加強警戒。

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