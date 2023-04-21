星宇空姐桃園受訓露甜美燦笑 獲《衛報》評「最佳照片」

台灣星宇航空（STARLUX）空姐前往的桃園公司總部的受訓畫面之一，該照榮獲英國《衛報》評選為「周四最佳照片」。（路透）

2023/04/21 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕路透社20日釋出多張台灣星宇航空（STARLUX）空姐，前往桃園公司總部接受緊急降落訓練照片。其中一張照片為2名空姐從逃生充氣滑梯滑下時，臉上略帶緊張又興奮的甜美燦笑，讓英國《衛報》評選為「周四最佳照片」。

英國《衛報》 每日都會從全球各國的新聞照中，評選出數張當天最佳照片，20日《衛報》以「撤離訓練與喬治亞服飾：周四最佳照片」（Evacuation training and Georgian dressing: Thursday’s best photos）為題，刊出一系列照片，並以星宇航空空姐為封面照片刊於網站首頁。

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除了前述的逃生充氣滑梯訓練照片，星宇空姐還有在受訓當天接受飛機迫降水面的訓練，不僅身穿救生衣、搭乘充氣艇，甚至還進行水中訓練，並坐在池畔專心聽講。

Evacuation training and Georgian dressing: Thursday’s best photos https://t.co/r8Pk0QRIaE — The Guardian （@guardian） April 20, 2023

台灣星宇航空（STARLUX）空姐前往的桃園公司總部的受訓畫面之一。（路透）

台灣星宇航空（STARLUX）空姐前往的桃園公司總部的受訓畫面之一。（路透）

台灣星宇航空（STARLUX）空姐前往的桃園公司總部的受訓畫面之一。（路透）

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