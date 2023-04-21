為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    星宇空姐桃園受訓露甜美燦笑 獲《衛報》評「最佳照片」

    台灣星宇航空（STARLUX）空姐前往的桃園公司總部的受訓畫面之一，該照榮獲英國《衛報》評選為「周四最佳照片」。（路透）

    台灣星宇航空（STARLUX）空姐前往的桃園公司總部的受訓畫面之一，該照榮獲英國《衛報》評選為「周四最佳照片」。（路透）

    2023/04/21 12:25

    〔即時新聞／綜合報導〕路透社20日釋出多張台灣星宇航空（STARLUX）空姐，前往桃園公司總部接受緊急降落訓練照片。其中一張照片為2名空姐從逃生充氣滑梯滑下時，臉上略帶緊張又興奮的甜美燦笑，讓英國《衛報》評選為「周四最佳照片」。

    英國《衛報》 每日都會從全球各國的新聞照中，評選出數張當天最佳照片，20日《衛報》以「撤離訓練與喬治亞服飾：周四最佳照片」（Evacuation training and Georgian dressing: Thursday’s best photos）為題，刊出一系列照片，並以星宇航空空姐為封面照片刊於網站首頁。

    除了前述的逃生充氣滑梯訓練照片，星宇空姐還有在受訓當天接受飛機迫降水面的訓練，不僅身穿救生衣、搭乘充氣艇，甚至還進行水中訓練，並坐在池畔專心聽講。

    台灣星宇航空（STARLUX）空姐前往的桃園公司總部的受訓畫面之一。（路透）

    台灣星宇航空（STARLUX）空姐前往的桃園公司總部的受訓畫面之一。（路透）

    台灣星宇航空（STARLUX）空姐前往的桃園公司總部的受訓畫面之一。（路透）

    台灣星宇航空（STARLUX）空姐前往的桃園公司總部的受訓畫面之一。（路透）

    台灣星宇航空（STARLUX）空姐前往的桃園公司總部的受訓畫面之一。（路透）

    台灣星宇航空（STARLUX）空姐前往的桃園公司總部的受訓畫面之一。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    星宇北美首航送旅行組 長汎假期祭出夏季優惠
    2023/04/20 23:18

    星宇北美首航送旅行組 長汎假期祭出夏季優惠
    星宇台北－仙台航線開航 飛日航點增到6個
    2023/04/01 18:26

    星宇台北－仙台航線開航 飛日航點增到6個
    台灣第1家！星宇航空成為MLB洛杉磯道奇、NBA洛杉磯快艇官方合作夥伴
    2023/03/16 12:59

    台灣第1家！星宇航空成為MLB洛杉磯道奇、NBA洛杉磯快艇官方合作夥伴
    網紅空姐曝粉絲追星內幕 「噁心行徑」只為留下偶像口水
    2023/03/06 16:04

    網紅空姐曝粉絲追星內幕 「噁心行徑」只為留下偶像口水
    最美空姐全招了！神隱一周抽脂隆乳 真實原因曝光
    2023/02/18 07:57

    最美空姐全招了！神隱一周抽脂隆乳 真實原因曝光
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播