烏東持續激戰！ 烏軍狙擊手將俄軍一一狙殺

烏克蘭武裝部隊的狙擊手一一狙殺遠處的俄軍目標。（圖擷自推特）

2023/04/18 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄烏雙方目前仍在烏克蘭東部巴赫姆特（Bakhmut）區域激戰，推特流出一段影片，烏克蘭武裝部隊的狙擊手一一狙殺遠處的俄軍目標。

推特帳號「@UkraineNewsLive」在推特PO出一段影片，影片中烏克蘭狙擊手先後在不同的時間與背景下瞄準不同的目標，每一槍都成功命中俄軍目標，「@UkraineNewsLive」在推文中表示「烏克蘭狙擊手在巴赫姆特戰線的成果。」

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烏克蘭國家邊防局長德內科視察前線，並進入萊曼和巴赫穆特前線的戰壕與指揮所，他在指揮所內的簡報中指出，目前烏東地區的瓦格納傭兵已被消滅，目前俄軍開始派出正規部隊。

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