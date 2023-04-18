菲美演習首辦軍醫高層研討會 做好準備因應戰事

菲美肩並肩聯合軍演今年共1萬7600多名菲律賓、美國和澳洲軍人參與，參與人數幾乎是去年的2倍。（美聯社）

2023/04/18 14:47

〔中央社〕今年菲美肩並肩聯合軍演創歷來最大規模，約300名陸海空軍醫高層更首度齊聚舉辦研討會。美國太平洋艦隊外科醫生麥金尼斯說，盼藉演習做好準備，在需要時為軍隊提供支持。

中國在4月10日結束為期3天的台灣周邊軍演，緊接著菲律賓和美國年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習11日登場。今年菲美軍演共1萬7600多名菲律賓、美國和澳洲軍人參與，參與人數幾乎是去年的2倍。

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菲美肩並肩演習首屆軍醫高層研討會17日登場，將進行到21日。

麥金尼斯（Michael B. McGinnis）出席開幕式致詞表示，這場研討會舉辦的時間點很特殊，或許對菲美雙方來說具有特殊的緊迫感，「我們都不想要戰爭，我們在印太司令部的主要重點是威懾以避免戰爭；我們希望與志同道合的國家共同確保我們擁有自由開放的印太地區，我們遵守基於國際規則的秩序和法律，這確實是我們的首要任務」。

他表示：「如果威懾失敗，對我們來說，對菲律賓來說，我們希望確保我們為勝利而戰，並且我們的聯合部隊處於最佳狀態以給予支持。」

麥金尼斯說：「這不會是一場輕鬆的戰鬥，當你看南海議題時，你會看到戰力強大的潛在對手。這將需要我們所有人，士兵和士兵、海軍水手和海軍水手、陸戰隊員和陸戰隊員、飛行員和飛行員，成為一支可互相操作的聯合部隊團結起來作戰。」

麥金尼斯會後接受訪問時表示，美國和菲律賓團結起來擁有強大的多元化醫療隊伍，包括傳染病、公共衛生研究、外科和非外科管理等方面。「肩並肩」軍演讓菲美兩國得以演練並提高戰備水準，讓雙方軍醫在菲美兩國「需要我們的幫助時，我們已經準備好支持我們的軍隊還有國家」。

南海和台灣海峽情勢緊張下，菲國軍方聚焦重點從國內安全轉向國土防衛。菲律賓武裝部隊醫務總監納瓦洛（Fatima Claire Navarro）表示：「當我們轉向國土防衛時，威脅的格局已發生變化，不僅是國內安全，我們的軍隊還應該為其他事情做好準備，甚至天氣、氣候變遷等，都應該考慮在內。」

納瓦洛表示，醫療衛生服務不僅是解決軍人受傷或生病的問題，而應該在他們被部署前就促進士兵的健康，以確保他們做好準備。

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