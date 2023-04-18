效仿泰國！ 峇里島擬強制「徵收旅遊稅」 過濾惡劣外籍遊客

峇里島近期頻傳外國旅客做出多種違法和褻瀆宗教場所等事件，讓印尼政府研議強制徵收「旅遊稅」，以勸退一些不受歡迎的外國旅客。（資料照，歐新社）

2023/04/18 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕世界知名渡假勝地之一的印尼峇里島（Bali），近期頻傳外國旅客在島上做出多種違法和褻瀆宗教場所等事件，讓當地居民不堪其擾，因此印尼政府正在研議強制徵收「旅遊稅」，以勸退一些不受歡迎的外國旅客。目前收費金額和實施日期都暫未定案，另有官員透露，會參考泰國的入境稅來規劃。

綜合外媒報導，印尼觀光及創意經濟部長烏諾（Sandiaga Uno）在17日晚間受訪時表示，印尼政府考慮對前往峇里島的旅客徵收旅遊稅，這項稅收將用於紅樹林和珊瑚礁等保育項目，以確保旅客對當地環境產生積極影響。烏諾還補充提到，相關的稅收時間和規模仍在討論中。

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該部門負責策略的旅遊促銷事務主任妮斯卡亞（Nia Niscaya）則透露，印尼政府正在參考泰國的做法。泰國在今年2月宣布，自6月1日起向海外旅客徵收「入境稅」，凡是搭乘飛機入境泰國的旅客，每人皆須支付300泰銖（約新台幣270元）；而自東南亞鄰國經陸路和海路入境，則須支付150泰銖（約新台幣135元）。

另據報導指出，峇里島近期發生多起外國旅客違反當地習俗和法規的事件，讓政府在最近數周加強執法，已將濫用旅遊簽證在當地非法工作、違反交通規則和褻瀆宗教場所的數十名外國旅客，全數驅逐出峇里島。

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