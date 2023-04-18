韓美日飛彈防禦演習 北韓反抨擊美國搞「核勒索」

北韓稱美國部署戰略轟炸機、軍事演習等措施，是對其「核勒索」的鐵證。（路透）

2023/04/18 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕韓、美、日週一（17日）在東海的公海區域，舉行三國飛彈防禦演習，加強應對北韓核威脅的能力；對此，北韓反指責美國，欲透過軍事演習實施「核勒索」（nuclear blackmail）。

據《路透》報導，三方演習展開後，朝鮮勞動黨中央軍委副主席李炳哲發表聲明，稱北韓的武器發展是「針對美國進逼的自衛措施」。李譴責美軍模擬針對北韓的軍事演習，是將區域局勢「推向爆炸邊緣」。

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李炳哲也強調，近期美國大動作部署戰略轟炸機，是「美國對我國造成的核威脅，已不容忽視的明確證據」。李炳哲更威嚇表示：「若美方一再無視我們的警告，繼續採取危及朝鮮半島局勢的行動，我們將採取必要手段，使其感受到危機和無法克服的威脅。」

美國近日就北韓試驗洲際彈道飛彈一事，要求召開聯合國安理會會議。美國駐聯合國大使湯瑪斯─葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在週一的安理會議上表示：「為抵禦北韓一再升級的威脅，我們進行許多『合法』努力，但這無論如何都不能合理化北韓的『非法』行徑。」

北韓上週五（14日）試射了1枚新型固體燃料洲際彈道飛彈（ICBM），促使韓、美、日三國上週五在華盛頓會談時，同意定期舉行飛彈防禦和反潛演習，提升外交和軍事層面合作。

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