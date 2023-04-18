美再發動斬首行動 精準狙殺伊斯蘭國高層

美國五角大廈對外表示，美軍直升機週一對敘利亞北部發動空襲，成功擊斃伊斯蘭國高級領導人。示意圖。（歐新社）

2023/04/18 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國五角大廈對外發出聲明，稱美軍直升機週一（17日）對敘利亞北部發動空襲，擊斃1名伊斯蘭國（Islamic State）高級領導人，其被控主導在中東、歐洲發動的一連串恐怖攻擊行動。

據《路透》報導，美國五角大廈在聲明中表示，襲擊正是針對伊斯蘭國高層阿里（Abd-al-Hadi Mahmud al-Haji Ali）所發起。美軍情報部門此前收到消息指出，伊斯蘭國密謀在海外綁架外國官員，隨後立即發動斬首行動。

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美國中央司令部（U.S. Central Command）指揮官庫里拉（Michael Kurilla）將軍在早前的演說中強調：「雖然伊斯蘭國的實力大不如前，但仍能夠在中東地區發揮影響力，且持續尋求在中東以外地區發動襲擊。」

除阿里本人遭狙殺，另有2名伊斯蘭國武裝人員在襲擊中喪生，沒有平民受傷。兩週前，美軍擊斃了另名伊斯蘭國高級領導人賈布里（Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri），中央司令部指控賈布里負責策劃在歐洲、土耳其發動的多起恐攻。

伊斯蘭國2014年鼎盛時期，曾控制伊拉克全境和敘利亞三分之一的領土，雖然在國際共同打擊下，在兩國先後敗北，但其武裝勢力仍伺機而動，繼續發動危害全球安全的恐怖活動。

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