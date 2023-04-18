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    中國又宣布黃海軍事活動 網友：只是炸魚

    韓美日17日開始在東海的公海區域進行三國飛彈防禦演習。圖為美軍伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」。（路透檔案照）

    韓美日17日開始在東海的公海區域進行三國飛彈防禦演習。圖為美軍伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」。（路透檔案照）

    2023/04/18 06:02

    相關新聞請見：

    中國突發航行警告 預告黃海18日有「重大軍事活動」

    〔即時新聞／綜合報導〕在本月8日至10日連續舉行3天環台軍演，報復蔡英文總統過境美國與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會面後，中國青島海事局17日晚間又發布航行警告，聲稱18日9時至12時將於黃海部分海域舉行「重大軍事活動」，船隻禁止駛入。

    航行警告宣布，在「（1）36°02.70’N/120°-16.87’E（2）36°-02.20’N/120°-17.00’E（3）36°-00.92’N/120°-24.55’E（4）36°-00.55’N/120°-27.70’E（5）36°-02.15’N/120°-27.70’E（6）36°-03.10’N/120°-25.55’E」6點連線範圍內將進行「重大軍事活動」，提醒船隻禁止駛入。

    在此之前，包括大連、葫蘆島、秦皇島和北海等4地海事局，也在14日同步發布軍事訓練訊息，範圍包括渤海海峽黃海北部、渤海北部、北部灣等地，時間從15日5時至23日16時不等，警告在軍演時期禁止船舶進入。

    不過，網友指出，美國、日本和南韓17日在東海的公海海域，實施飛彈防禦訓練，以加強三方合作，應對北韓不斷升級的核武和飛彈威脅。「與此同時，中國海事局也宣布，將在黃海進行重大炸魚活動，大家不要大驚小怪！」

    在這場訓練中，美國出動勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold），與日本海上自衛隊護衛艦「愛宕號」（JS Atago），以及南韓海軍神盾驅逐艦「栗谷李珥號」共同操練。

    網友嘲諷道：「現在的媒體都不去找找確實位置，一聽到軍事活動就以為是要佔據整個黃海，事實只是躲在青島附近一小個範圍炸炸魚。」還有網友回應：「這魚何其無辜」，「又要開始炸魚了，魚招誰惹誰了」，「演給它們國內看的 轉移焦點」。

    中國又宣布18日9時至12時將在黃海部分海域舉行「重大軍事活動」，船隻禁止駛入。（擷取自微博）

    中國又宣布18日9時至12時將在黃海部分海域舉行「重大軍事活動」，船隻禁止駛入。（擷取自微博）

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