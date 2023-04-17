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    稱「烏軍陣亡數少於土耳其地震」惹議 烏克蘭防長致歉

    烏克蘭國防部長部長列茲尼科夫。（美聯社）

    烏克蘭國防部長部長列茲尼科夫。（美聯社）

    2023/04/17 22:01

    〔記者陳成良／台北報導〕烏克蘭國防部長列茲尼科夫16日表示，烏方在俄烏戰爭中的死亡人傷，少於土耳其地震。這番言論引發爭議，不少土耳其網友認為列茲尼科夫的比喻不倫不類，消費罹難者。列茲尼科夫17日鄭重致歉，並感謝土耳其人民力挺烏克蘭。

    土耳其南部接壤敍利亞地區，於2月6日發生7.7級地震，在土國境內導致約5萬人喪生。列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）接受西班牙《理性報》（ La Razon）訪問，指烏軍在戰爭中遭受損失，惟數字遠低於俄羅斯。他拒絕透露實際數目，但保證總人數少於土耳其地震死者人數。

    列茲尼科夫17日在推特發文說：「烏克蘭或土耳其的任何人，因我在西班牙《理性報》受訪言論感到被冒犯，我誠摯地他們道歉。」

    列茲尼科夫強調，烏克蘭人同情土耳其人，「我們了解成千上萬無辜的人，包括朋友和鄰居，遭埋葬是什麼感覺。我感謝我們的土耳其朋友自俄羅斯入侵開始以來，在克里米亞問題上的堅定支持和堅定立場。」

    土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）支持維護烏克蘭領土完整，並多次強調克里米亞是烏克蘭不可分割的一部分。

    俄羅斯女沙皇葉卡捷琳娜二世（又稱凱薩琳大帝）在位期間，俄羅斯向黑海擴張，1774年與土耳其前身、鄂圖曼土耳其正面衝突，逼迫鄂圖曼放棄克里米亞的宗主權；9年後，葉卡捷琳娜二世正式併吞克里米亞。

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