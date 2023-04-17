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    噁炸！中國連鎖餐廳爆食安爭議 她吃一半排骨驚見都是蛆......

    消費者到中國一間連鎖餐廳用餐，發現點的排骨上面有蛆。（圖翻攝自微博）

    消費者到中國一間連鎖餐廳用餐，發現點的排骨上面有蛆。（圖翻攝自微博）

    2023/04/17 20:52

    〔即時新聞／綜合報導〕超噁！中國近日有消費者到一間知名連鎖餐廳用餐時，吃到一半竟發現食物長蛆，嚇得趕緊將嘴巴裡還在咀嚼的食物吐出來，看見上頭也有蛆的殘屍，當場崩潰。此事在中國網上掀起熱議，該餐廳總公司宣稱涉事分店已責令停業。

    綜合中媒報導，本月14日，安徽省合肥市一對情侶到當地連鎖餐廳「黃蜀郎雞公煲」用餐，吃到一半時，女方發現點的排骨上佈滿白蛆，趕緊將還在咀嚼的排骨肉吐出來，發現上面也是蛆，一想到不知有多少蛆被吞下肚，就讓這對情侶頓時反胃。

    當下情侶倆馬上向店家抗議，沒想到業者甩鍋稱餐廳品牌在全國有上千家分店，不是單一業者的錯，要怪就怪供應商，當時業者僅願意退款與賠償共100元人民幣（約新台幣444元）。情侶倆一聽氣憤不已，拒絕業者沒有誠意的賠償，當即拍片PO網爆料，隨即讓網上輿論譁然。

    總公司想賠4888元 情侶因諧音拒絕

    這對情侶事後表示，爆料影片PO網後沒多久，就接到「黃蜀郎雞公煲」總公司客服的電話，宣稱願意賠償4888元人民幣（約新台幣2.2萬），要求情侶將網上的影片下架刪除。不過當事情侶認為總公司提出的賠償金額不吉利，與諧音「死爸爸」類似而拒絕，目前雙方尚未就賠償金達成共識。

    「黃蜀郎雞公煲」總公司聲稱，目前被爆出有食安疑慮的分店已責令停業，長蛆的肉類是該分店自行採購，與總公司無關，一開始與當事人提出的4888元賠償金也沒有用諧音咒罵人的意思。

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