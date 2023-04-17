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    金正恩又曬女兒 父女出席「太陽節」體育比賽

    4月15日是北韓「太陽節」，為北韓已故領導人金日成的誕辰紀念日，北韓領導人金正恩再度帶二女兒金朱愛一同觀看內閣和國防省舉行的足球賽，父女倆看得開懷大笑。 （擷取自網路）

    4月15日是北韓「太陽節」，為北韓已故領導人金日成的誕辰紀念日，北韓領導人金正恩再度帶二女兒金朱愛一同觀看內閣和國防省舉行的足球賽，父女倆看得開懷大笑。 （擷取自網路）

    2023/04/17 15:03

    〔編譯盧永山／綜合報導〕根據朝鮮中央通訊社17日報導，4月15日是北韓「太陽節」，為北韓已故領導人金日成的誕辰紀念日，北韓內閣和國防省舉行職員體育比賽，比賽項目包括足球和拔河，北韓領導人金正恩再度帶二女兒金朱愛一同觀看足球賽，父女倆看得開懷大笑。

    除了金正恩父女，金正恩的妹妹、北還國務委員金宇正也出席這場活動，北韓勞動黨中央委員會政治局常委會委員金德訓、趙甬元，黨中央委員會書記李日煥、李永吉、金才龍、全賢哲等黨中央委員會幹部和內閣成員，各省、中央一級機關幹部都觀看了比賽。

    太陽節是北韓最重要的節日之一，北韓內閣和國防省舉行職員體育比賽，首先進行了內閣和國防省職員的足球比賽，兩隊攻防激烈，最終以1：1戰平，隨後進入了PK大戰，國防省隊以5：3力克內閣隊。足球比賽結束後，內閣和國防省職員進行了拔河比賽，國防省隊2：0再次獲勝。隨後還進行了頒獎儀式。

    近來金正恩頻頻帶著金朱愛出席公開活動，包括3月中旬帶著她觀摩以南韓為主要目標的核戰術演習，3月下旬又帶著她視察「火星-17型」洲際彈道飛彈試射，引發外界揣測她很可能成為第四代接班人。

    但根據南韓最高情報機構「國家情報院」調查，有情報顯示金正恩第一個孩子是兒子，平壤吹捧金朱愛，可能只是強調第四代血統世襲的正當性，另外，金正恩還有第三個孩子，目前仍無法確認性別。

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