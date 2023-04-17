金正恩又曬女兒 父女出席「太陽節」體育比賽
2023/04/17 15:03
〔編譯盧永山／綜合報導〕根據朝鮮中央通訊社17日報導，4月15日是北韓「太陽節」，為北韓已故領導人金日成的誕辰紀念日，北韓內閣和國防省舉行職員體育比賽，比賽項目包括足球和拔河，北韓領導人金正恩再度帶二女兒金朱愛一同觀看足球賽，父女倆看得開懷大笑。
除了金正恩父女，金正恩的妹妹、北還國務委員金宇正也出席這場活動，北韓勞動黨中央委員會政治局常委會委員金德訓、趙甬元，黨中央委員會書記李日煥、李永吉、金才龍、全賢哲等黨中央委員會幹部和內閣成員，各省、中央一級機關幹部都觀看了比賽。
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太陽節是北韓最重要的節日之一，北韓內閣和國防省舉行職員體育比賽，首先進行了內閣和國防省職員的足球比賽，兩隊攻防激烈，最終以1：1戰平，隨後進入了PK大戰，國防省隊以5：3力克內閣隊。足球比賽結束後，內閣和國防省職員進行了拔河比賽，國防省隊2：0再次獲勝。隨後還進行了頒獎儀式。
近來金正恩頻頻帶著金朱愛出席公開活動，包括3月中旬帶著她觀摩以南韓為主要目標的核戰術演習，3月下旬又帶著她視察「火星-17型」洲際彈道飛彈試射，引發外界揣測她很可能成為第四代接班人。
但根據南韓最高情報機構「國家情報院」調查，有情報顯示金正恩第一個孩子是兒子，平壤吹捧金朱愛，可能只是強調第四代血統世襲的正當性，另外，金正恩還有第三個孩子，目前仍無法確認性別。