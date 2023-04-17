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    俄邊境變電廠遭烏無人機襲擊 城市部分區域停電

    烏克蘭無人機攻擊別爾哥羅德地區的變電廠，造成城市部分區域停電。（圖擷自推特）

    烏克蘭無人機攻擊別爾哥羅德地區的變電廠，造成城市部分區域停電。（圖擷自推特）

    2023/04/17 16:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，自從烏克蘭收到來自西方的各國軍援後，開始對俄軍目標精準打擊，有消息指出烏克蘭無人機攻擊別爾哥羅德地區的變電廠，造成城市部分區域停電。

    推特帳號「@front_ukrainian」在推特PO出一段影片，影片中可以看到一處變電廠中央冒出熊熊烈焰，濃密的白煙直衝雲霄，「@front_ukrainian」在推文中表示「根據俄羅斯媒體報導，一架烏克蘭無人機襲擊了俄羅斯別爾哥羅德地區的變電廠，造成部分地區停電。」

    別爾哥羅德的州長格拉德科夫 （Vyacheslav Gladkov） 也在電報（Telegram）頻道表示，「民用建築物發生了2起火災」，但並沒有說明相關細節，在過去幾個月內別爾哥羅德與俄烏邊境其他地區多次發生無人機目擊與爆炸事件。

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