罕見！ 印度出土1顆天然「鑽中鑽」 專家稱從業30年首見

2023/04/17 15:39

〔即時新聞/綜合報導〕印度蘇拉特(Surat)一家鑽石商近來發現一顆極為罕見的「鑽中鑽」出土,在這顆僅0.329克拉的鑽石內部,還有一塊更加細小、甚至可以自由滾動的迷你鑽石。據當地媒體報導,這顆稀有鑽石已被送往英國進行進一步分析,並透過光學顯微鏡和電子顯微鏡,證實了這項驚人發現。

綜合外媒報導,印度蘇拉特的鑽石交易商VD Global(VDG)於2022年10月發現了這顆奇特的天然鑽石,並將它命名為「跳動之心」(Beating Heart)。報導指出,當時VDG聯繫了總部位於英國的大型跨國公司戴比爾斯(De Beers),並將這顆鑽石送到伯克郡美登赫(Maidenhead)的工廠進行專業分析。

請繼續往下閱讀...

這顆0.329克拉D色IaAB型鑽石中央有個空洞,裝著一顆0.02克拉、大小約1.9×2.1×0.6毫米的小鑽石。另據印度寶石和珠寶出口促進委員會(GJEPC)聲明指出,天然形成像是俄羅斯娃娃層層包覆般的「鑽中鑽」2019年才首次有出土紀錄,因此在鑽石歷史上十分罕見,而最新發現的「跳動之心」也躋身此行列。

戴比爾斯集團(De Beers Group)核心創新部門的席布萊(Samantha Sibley)也表示,從事鑽石產業長達30年的她,從未見過像「跳動之心」這樣的鑽石,接著指出,「利用戴比爾斯的專業知識,可以揭開這種天然樣本的形成與結構,並向更多鑽石界的專業人士分享見解」。

此外,專家還表示,「跳動之心」內外層的2顆鑽石都有蝕刻(etch)特徵,因此推測中心空洞的成因可能是由於中間一層較劣質的纖維狀金剛石先被蝕刻,導致最初的「核心」形成了「鑽中鑽」中的小鑽石。

