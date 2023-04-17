為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    罕見！ 印度出土1顆天然「鑽中鑽」 專家稱從業30年首見

    印度蘇拉特（Surat）一家鑽石商近期公佈發現一顆極為罕見、名為「跳動之心」（Beating Heart）的「鑽中鑽」。（圖擷取自推特）

    印度蘇拉特（Surat）一家鑽石商近期公佈發現一顆極為罕見、名為「跳動之心」（Beating Heart）的「鑽中鑽」。（圖擷取自推特）

    2023/04/17 15:39

    〔即時新聞／綜合報導〕印度蘇拉特（Surat）一家鑽石商近來發現一顆極為罕見的「鑽中鑽」出土，在這顆僅0.329克拉的鑽石內部，還有一塊更加細小、甚至可以自由滾動的迷你鑽石。據當地媒體報導，這顆稀有鑽石已被送往英國進行進一步分析，並透過光學顯微鏡和電子顯微鏡，證實了這項驚人發現。

    綜合外媒報導，印度蘇拉特的鑽石交易商VD Global（VDG）於2022年10月發現了這顆奇特的天然鑽石，並將它命名為「跳動之心」（Beating Heart）。報導指出，當時VDG聯繫了總部位於英國的大型跨國公司戴比爾斯（De Beers），並將這顆鑽石送到伯克郡美登赫（Maidenhead）的工廠進行專業分析。

    這顆0.329克拉D色IaAB型鑽石中央有個空洞，裝著一顆0.02克拉、大小約1.9×2.1×0.6毫米的小鑽石。另據印度寶石和珠寶出口促進委員會（GJEPC）聲明指出，天然形成像是俄羅斯娃娃層層包覆般的「鑽中鑽」2019年才首次有出土紀錄，因此在鑽石歷史上十分罕見，而最新發現的「跳動之心」也躋身此行列。

    戴比爾斯集團（De Beers Group）核心創新部門的席布萊（Samantha Sibley）也表示，從事鑽石產業長達30年的她，從未見過像「跳動之心」這樣的鑽石，接著指出，「利用戴比爾斯的專業知識，可以揭開這種天然樣本的形成與結構，並向更多鑽石界的專業人士分享見解」。

    此外，專家還表示，「跳動之心」內外層的2顆鑽石都有蝕刻（etch）特徵，因此推測中心空洞的成因可能是由於中間一層較劣質的纖維狀金剛石先被蝕刻，導致最初的「核心」形成了「鑽中鑽」中的小鑽石。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國家族睽違138年「生出女兒」！ 性別揭曉瞬間全家嗨翻
    2023/04/07 15:41

    美國家族睽違138年「生出女兒」！ 性別揭曉瞬間全家嗨翻
    刷新「鑽石坑」公園紀錄！ 尋寶大叔幸運挖出3.29克拉鑽石
    2023/03/16 14:46

    刷新「鑽石坑」公園紀錄！ 尋寶大叔幸運挖出3.29克拉鑽石

    商辦後勢強勁 這區頂辦炙手可熱
    超好運！搭飛機突休克 同機剛好有「56位心臟科醫師」
    2023/02/20 12:58

    超好運！搭飛機突休克 同機剛好有「56位心臟科醫師」
    卡蜜拉棄105克拉「光之山」 延用瑪麗后冠加冕
    2023/02/15 11:24

    卡蜜拉棄105克拉「光之山」 延用瑪麗后冠加冕
    出現率僅200萬分之1！ 英國漁夫意外釣到稀有「藍色龍蝦」
    2023/02/11 19:16

    出現率僅200萬分之1！ 英國漁夫意外釣到稀有「藍色龍蝦」
    印度「神偷」30秒順走鑽石項鍊 監視器畫面驚呆全網
    2023/02/05 18:53

    印度「神偷」30秒順走鑽石項鍊 監視器畫面驚呆全網
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播