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    中國杭州蕭山機場起火 濃濃黑煙直衝大廳

    中國杭州蕭山機場昨晚約莫11點半傳出火警，大廳瀰漫黑煙。（取自網路）

    中國杭州蕭山機場昨晚約莫11點半傳出火警，大廳瀰漫黑煙。（取自網路）

    2023/04/17 12:51

    〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州蕭山機場昨晚約莫11點半傳出火警，機場大廳瀰漫濃濃黑煙，讓剛下飛機的旅客嚇歪，幸好消防人員、10多輛消防車緊急趕往現場並控制火勢才未造成任何傷亡，起火原因仍不明。

    綜合中媒報導，杭州蕭山機場說明，起火位置在T3航廈H島，事發時，當天航班已全部結束，因此未影響機場運行，也沒有造成旅客傷亡。

    社群媒體可見多個杭州蕭山機場起火照片、影片，從中可見機場內外都可見濃煙不斷冒出，旅客拖著行李跑著離開，有目擊者網友稱，「機場內著火了，出境大廳不斷冒黑煙」、「機場有濃濃煙味，機場內還下起大雨」。

    在場許姓旅客則稱，他當時才剛走出入境大廳，就聽到有人喊「著火了」，還聞到刺鼻煙味，後來就聽到消防車聲音。還有一名旅客則稱，「行李提領區全部都是水」。另一名旅客則稱，他因為隔天早班飛機才來機場過夜，沒想到火災後大廳就進不去了。

    杭州蕭山機場T3航廈H島今暫停服務，該處多家中國航空被移到別處提供報到服務，機場仍正常起降，今預計服務852班次。此外，蕭山國際機場往返桃園機場的客運航線本月初才正式恢復直航，港澳台航班被規劃在T4航廈。

    中國杭州蕭山機場昨晚約莫11點半傳出火警，濃濃黑煙直衝大廳。（取自網路）

    中國杭州蕭山機場昨晚約莫11點半傳出火警，濃濃黑煙直衝大廳。（取自網路）

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