憂日相岸田維安太陽春 「漁港伯」：撲倒嫌犯至今驚魂未定

日本和歌山縣雜賀崎漁港55歲漁民Masaki Nishide受訪說，首相的維安人員應主動檢查現場人士的隨身行囊，避免意料之外的憾事發生。（美聯社）

2023/04/17 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄上週六（15日）於和歌山縣雜賀崎漁港輔選時，險遭爆裂物襲擊，案發時協助制伏嫌犯的2名「漁港阿伯」事後受訪，稱對岸田首相的維安鬆散感到驚訝。這是過去不到1年內第2位遇襲的日本首相。

據《美聯社》報導，近日在網上爆紅、「漁港阿伯」之一的Tsutomu Konishi指出，自己當時正參加競選活動，打算親睹日本首相岸田的風采；不料1個不明物體竟無預警朝岸田飛去，維安人員急忙用防彈公事包將其覆蓋，他見苗頭不對，隨即往襲擊者方向撲去。

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41歲的Tsutomu Konishi受訪時啜飲著手中的罐裝咖啡，無奈表示：「我從沒想過這樣的犯行，會發生在我的家鄉，這裡（指雜賀崎漁港）是個相當小的漁村。直到現在我仍感到驚魂未定。」

雖然岸田幸運逃過一劫，未受到任何傷害，但Tsutomu Konishi與日本多數民眾一樣，對日本當局保護公眾人物的措施相當憂心，「我想往後日本首相外出期間，可能得確實使用金屬探測器」。

另位同樣來自雜賀崎漁港的55歲漁民Masaki Nishide表示，上週六參加競選活動的都是當地居民，因此背著銀灰色背包的犯嫌木村隆二相當顯眼。Masaki Nishide說：「這裡的人穿著都大同小異，沒人會背著背包。如果由我負責安檢，我會主動檢查人們的行李。」

木村隆二襲擊岸田失敗後，隨即遭到熱心「漁港阿伯」制伏在地，混亂場面讓人聯想到9個月前，前首相安倍晉三遭暗殺的不幸事件。日本警方當時聲稱，經調查後發現安倍的維安網存在巨大漏洞，將加強針對政府要員的保護措施。

雜賀崎漁港漁業協會的高階幹部Kiyotaka Hamada稱，爆炸發生時，他的肩膀被碎片擊中，所幸已無大礙。事後警方將他的外套送驗，欲採集炸藥碎片樣本。

已年過70的Kiyotaka Hamada受訪時顯得有些憤怒：「我只想問他（指嫌疑人），為什麼非要來這裡鬧事？」對於雜賀崎的漁民來說，港口設施因調查行動關閉的期間，他們將蒙受巨大經濟損失。

Kiyotaka Hamada進一步指出：「整個漁村為了歡迎首相來訪，付出了巨大的努力。然而，現在我們甚至無法出海、無法維持生計。」

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