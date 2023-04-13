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    不是怕惡搞 日本人氣拉麵名店「未滿18歲禁入」 老闆曝原因

    日本拉麵店「あなたの心を鷲掴み」宣布禁止插隊以及未滿18歲民眾進店內用餐，引發熱議。（翻攝自あなたの心を鷲掴み IG）

    日本拉麵店「あなたの心を鷲掴み」宣布禁止插隊以及未滿18歲民眾進店內用餐，引發熱議。（翻攝自あなたの心を鷲掴み IG）

    2023/04/13 20:15

    〔即時新聞／綜合報導〕過去日本有不少連鎖餐飲業者都遭到不良客人「惡搞」，導致民眾對於在餐廳用餐感到擔憂。不過位在福岡的一間人氣拉麵店「あなたの心を鷲掴み」有著一項特殊規定，那就是「禁止未滿18歲顧客入內用餐」，消息曝光後吸引不少網友討論。

    綜合日媒報導，位於福岡縣八女市的拉麵店「あなたの心を鷲掴み」過去貼出「禁止未滿18歲顧客入內用餐」、「禁止排隊解壓縮」等規定引發熱議。店長三浦隆寛受訪時表示，開店是希望做出「日本第一的豚骨拉麵」，但幸運成為當地的排隊名店之後，也衍生出不少問題。

    三浦隆寛指出，許多客人在排隊的過程中，經常出現「解壓縮插隊」狀況，儘管店家曾多次勸導，仍然收到許多類似抱怨。此外，有些民眾甚至會拿小孩子當作理由，認為店家應該要顧慮到小孩，無奈之下只好連未滿18歲客人也規定「禁止入店」。

    三浦隆寛提到，自己曾想過該項規定貼出後會引發不少批評聲浪，但店家要用最好的方式服務客人，可能店裡的目標客群不同，若是顧客對此不滿，也有選擇其他店的權利，相信民眾都能找到適合自己的店。

    消息一出，在網路上也引起不少討論，許多網友紛紛留言「客人早就不是神了」、「插隊的還是滾吧」、「不良素質的客人本來就不必歡迎」、「店家有自己訂規矩的權利」、「店家和顧客應該要平等」、「插隊真的不OK」。

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