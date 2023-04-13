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    北韓今晨射彈 日本一度急發國家警報、北海道地鐵停駛

    今天早上北韓又發射彈道飛彈。（美聯社）

    今天早上北韓又發射彈道飛彈。（美聯社）

    2023/04/13 08:04

    首次上稿 07:42
    更新時間 08:04

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部今（13日）上午表示，北韓向東部海域發射彈道飛彈，此為今年第9次射彈挑釁，南韓軍方正在分析飛彈型號、飛行距離等具體參數。日本政府上午也緊急發出國家級警報，提醒國民留意，因最後確認飛彈落在北海道及其周邊的可能性消失，隨後取消警報，日國防部正在確認並調查細節。日本首相岸田文雄也改變原定行程，決定在上午9點進入首相官邸。

    日本NHK報導，南韓參謀長聯席會議宣布，13日早上7時23分左右，北韓從首都平壤附近向日本海發射了一枚中程彈道飛彈。日本防衛大臣濱田靖一對外表示，7時22分左右，北韓從內陸以高角度向東發射了至少一枚飛彈，可能是洲際彈道飛彈級別。

    日本海岸警衛隊於上午7點58分援引防衛省的訊息宣布，一枚彈道飛彈預計在上午8點左右從北海道海域落下，內閣官房長官松野博一為此召開臨時記者會，國土交通省也通知在日本周邊領空飛行的飛機，JR地鐵從早上8點左右暫停北海道內所有線路的行駛，將於。日本政府上午緊急發出國家級警報，提醒國民留意，並呼籲北海道北部地區民眾前往建築物或地下室避難。

    目前日本政府稱，疑似來自北韓的飛彈沒有落在北海道北部或附近地區，已確認不會落下或進入日本領土，細節正在分析中。

    北韓射彈後，日本政府發出警報。（路透）

    北韓射彈後，日本政府發出警報。（路透）

    北韓飛彈落入北海道周邊海域，日本政府緊急發出國家級警報。（圖擷取自NHK）

    北韓飛彈落入北海道周邊海域，日本政府緊急發出國家級警報。（圖擷取自NHK）

    北韓飛彈落入北海道周邊海域，日本政府緊急發出國家級警報。（圖擷取自NHK）

    北韓飛彈落入北海道周邊海域，日本政府緊急發出國家級警報。（圖擷取自NHK）

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