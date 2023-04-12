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    衝著美國來？ 中國禁航、近越南打實彈 緊貼布林肯行程

    美國國務卿布林肯預計本週六（15日）先出訪越南、週日前往日本參加七大工業國集團（G7）於16日至18日外長會議，但同期間，中國計畫在鄰近越南的北部灣海域進行實彈射擊訓練、在台灣北方的空域劃設「禁航區」，一連串舉動挑釁意味濃厚。（法新社）

    美國國務卿布林肯預計本週六（15日）先出訪越南、週日前往日本參加七大工業國集團（G7）於16日至18日外長會議，但同期間，中國計畫在鄰近越南的北部灣海域進行實彈射擊訓練、在台灣北方的空域劃設「禁航區」，一連串舉動挑釁意味濃厚。（法新社）

    2023/04/12 23:48

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕就在美國國務卿布林肯預計本週六（15日）先出訪越南、隔日前往日本參加七大工業國集團（G7）於16日至18日外長會議之際，中國卻先後宣布在同期間，13日至15日在鄰近越南的北部灣海域進行實彈射擊訓練，16日至18日將在台灣北方空域劃設「禁航區」，而布林肯從越南飛往日本參與G7外長會議就必須經過該管制區。中國一連串舉動挑釁意味濃厚。

    值中國日前甫結束在台灣周邊3天軍事演習的敏感時機，馬來西亞「光明日報」直接點出，北京宣布在中越之間的北部灣海域進行實彈射擊訓練，嗆聲意味濃厚。

    根據中國隸屬海南海事局的洋浦海事局8日發布的航行警告，自4月13日8時至4月15日12時，北部灣19-48.0N／108-40.0E、19-48.0N／108-46.0E、19-42.0N／108-46.0E及19-42.0N／108-40.0E諸點連線水域範圍內進行實彈射擊訓練。

    美國聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）8日在越南河內訪問時就表示，布林肯將於隔週訪問越南。路透當時就報導，布林肯預計15日將訪問越南。隨後，美國國務院11日也證實，布林肯在11日至14日陪同拜登訪問英國和愛爾蘭後，將出訪越南河內，慶祝美越兩國全面夥伴關係10周年；接著，布林肯將出席在日本輕井澤舉行的G7外長會議。

    中國原本已通知日本和台灣將從16日至18日3天，在台灣北方劃設禁航區。不過，台灣交通部表示，經過抗議後，中國民航部門隨後就將航太活動由3天改為僅限於16日上午9點30分至57分，全程僅27分鐘。

    據指出，中國民航部門11日晚通知台灣交通部，主因該「禁航區」落在台灣飛航情報區（FIR）內，必須由台灣政府向航空公司正式通知。台灣知情官員對路透說，該禁航區劃設可能擾斷航班，「大家都感到難以置信」，因此透過外交、情報及飛航等「多重管道」說服中國取消原計畫。

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