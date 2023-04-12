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    古馬雅最大城文物新出土 完整象形文字再現

    墨西哥奇琴伊察考古遺址，最新出土的石板上罕見保留了完整的象形文字。（路透）

    墨西哥奇琴伊察考古遺址，最新出土的石板上罕見保留了完整的象形文字。（路透）

    2023/04/12 13:10

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥猶加敦半島（Yucatán peninsula）著名的馬雅奇琴伊察考古遺址日前出土一塊儀式球賽用的圓形石板。研究人員對照了馬雅日曆，推測使用石板的年份約落在西元894年。目前石板上的球員身分未知，但有望能透過解讀揭示比賽的性質及最終比分。

    綜合外媒報導，日前考古學家在墨西哥著名的馬雅奇琴伊察考古遺址，發現了一塊直約約32.5公分，重40公斤的圓形石板。該石板上刻著古代儀式運動Pelota的球員，以及圍繞人物的象形文字。考古學家表示，奇琴伊察是馬雅最大的城市之一，擁有一個中央球場，在鼎盛時期舉辦了無數場比賽。這種運動在社會上發揮了很大的政治作用，通常使用橡皮球進行比賽，球員利用臀部、肘部或膝蓋推進皮球，而一些研究表明某些球會包含已故瑪雅統治者的骨灰。

    考古學家推測這塊石板，可能是為了紀念1100多年前舉行的一場比賽。專家們在一份聲明中表示，很久沒在奇琴伊察考古遺址找到象形文字，更不用說完整的文本，距離上一次已經是11年前。據銘文顯示，研究人員發現了對馬雅日曆的引用，換算成現代日曆後相當於公元894年，可以追溯到終端古典期（Terminal Classic）或後古典初期（Early Postclassic）。

    考古學家描述了石板的雕刻，左邊人物戴著羽毛頭飾，腰帶上有花形元素，可能是睡蓮，與面部對齊的是一個捲軸樣式，可以解釋成呼吸或是聲音。對方球員則是身穿防護服，帶著「蛇頭巾」，這種頭飾在奇琴伊察多次出現。目前尚未能確認球員的身分以及比賽結果，但期望能夠透過解讀了解比賽的性質。

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