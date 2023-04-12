堪察加半島火山爆發又地震 當地「末日後景象」曝光

堪察加半島希維魯奇火山11日凌晨爆發，火山灰噴發20公里高，周邊森林與村莊都被厚厚一層的火山灰覆蓋。（路透）

2023/04/12 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕位於俄羅斯遠東地區的堪察加半島希維魯奇（Shiveluch）火山11日凌晨爆發，火山灰噴發20公里高，周邊森林與村莊都被厚厚一層的火山灰覆蓋，有如「末日後景象」。而在火山噴發約1天後，當地發生芮氏規模5.8地震。

綜合外媒報導，俄羅斯地球物理調查局堪察加辦公室觀測數據顯示，希維魯奇火山在11日凌晨噴發，約6小時後達到噴發高峰，火山灰雲散布在10萬8000平方公里的範圍內。熔岩流從火山口流出，並融化積雪，引發周邊高速公路土石流警告。

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俄羅斯地球物理調查局堪察加辦公室主任切布羅夫（Danila Chebrov）指出，火山灰噴發高度達20公里高，火山灰雲逐步向西移動，周邊村莊被大量火山灰覆蓋，厚度達8.8公分，是60年來火山灰堆積厚度最厚的一次。

切布羅夫表示，希維魯奇火山是堪察加半島最大、最活躍的火山，目前火山活動雖然會逐漸平靜，但未來不排除噴發更多火山灰。

俄羅斯地球物理調查局堪察加辦公室11日指出，這起芮氏規模5.8地震是4月3日地震的餘震，發生於當地時間11日晚間11點39分，震央位於堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）附近，震源深度為89公里。

俄羅斯地球物理調查局堪察加辦公室主任切布羅夫指出，此次是60年來火山灰堆積厚度最厚的一次。（美聯社）

俄羅斯地球物理調查局堪察加辦公室主任切布羅夫指出，火山灰噴發高度達20公里高，火山灰雲逐步向西移動。（路透）

希維魯奇火山11日凌晨爆發。（路透）

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