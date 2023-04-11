日本「相差32歲嬤孫戀」爆紅！ 61歲女子凍齡外貌驚豔眾人

日本一對相差32歲的「嬤孫戀」夫妻，近期在網上掀起熱烈討論。（圖擷取自@chiwapara IG）

2023/04/11 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕真愛不受年齡限制！日本一對相差32歲的「嬤孫戀」夫妻，近期在網上掀起熱烈討論，61歲的阿嬤與29歲的青年在結為連理後，時常在社群媒體上曬恩愛，眾人除了議論2人的年齡差距，更有不少網友驚豔女方本尊的凍齡美貌。

日本一名叫蔵田りつ子的61歲女子，經常透過IG分享與29歲的丈夫日常生活，2人互動十分甜蜜，並不時到各地遊玩、品嚐美食，有時還會帶著36歲的兒子一家一同出遊。據她在貼文中補充提到，她與前夫離婚多年後，獨自養育一雙兒女長大，在認識現任丈夫前，自己就已經當阿嬤了。

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而被問到如何認識現任丈夫，蔵田りつ子則表示是以「偶像劇般的浪漫邂逅」相遇。她提到某次在新宿一家咖啡廳遇到男方，當時對方將手機忘在座位上，因此特別回到店家找手機，讓她留下初次印象，接著2人又奇蹟似在電車上再次巧遇，於是就交換了聯繫方式，隨後展開2年的交往，並在去年步入禮堂。

不過蔵田りつ子也坦言，自己曾有好幾次因為2人年齡問題，加上害怕男方看到越來越年老的自己，而多次想要與男方主動提出分手，但都被男方的堅持而撐住，而且男方家人也從對2人的年齡差距，反對她們交往與婚事。後來隨著2人交往時間越久，她也慢慢克服諸多心理障礙。

許多網友對於這對嬤孫戀，紛紛給予祝福與支持，「好甜蜜啊！祝福你們喔」、「年紀不是問題，2人相處融洽最重要」、「相處感覺比很多年齡相仿的夫妻還融洽」、「看起來很幸福，其實2人的感情自己好就好」。另有不少網友讚嘆蔵田りつ子保養得宜的外貌，根本不像已年逾花甲之年，直呼根本是凍齡美魔女。

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