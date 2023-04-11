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    新毛語錄！中國規定「習近平著作選讀」列大專教材

    中國瘋狂造神，共中央發佈通知，通令全國學習官方新出版的「習近平著作選讀」第1、2卷。（法新社）

    中國瘋狂造神，共中央發佈通知，通令全國學習官方新出版的「習近平著作選讀」第1、2卷。（法新社）

    2023/04/11 05:56

    〔國際新聞中心／綜合報導〕就在中國舉行環台軍演，加強對台恫嚇之際，吹捧國家主席習近平的造神運動也如火如荼。中共中央10日發佈通知，通令全國學習官方新出版的「習近平著作選讀」第1、2卷，聲稱習近平「以馬克思主義政治家、思想家、戰略家的歷史主動精神、非凡理論勇氣、卓越政治智慧、強烈使命擔當」，提出一系列原創性的新理念新思想新戰略，要求大專院校將其列為「師生理論學習教材」，推動習近平思想「進教材、進課堂、進頭腦」。

    新華社報導，「關於學習『習近平著作選讀』第一卷、第二卷的通知」直指，「習近平著作選讀」的編輯出版是「黨中央作出的重大決定」，是「黨和國家政治生活中的一件大事」，內容收錄習近平在2012年11月至2022年10月間的重要著作，是「全黨、全國各族人民深入學習貫徹『習近平新時代中國特色社會主義思想』的權威教材」。

    「通知」說，習近平對關係新時代黨和國家事業發展的一系列重大理論和實踐問題，「進行深邃思考和科學判斷，提出一系列原創性的新理念新思想新戰略，為『習近平新時代中國特色社會主義思想』的創立和發展發揮了決定性作用、作出了決定性貢獻」。

    通知還說，「習近平新時代中國特色社會主義思想」是一個「邏輯嚴密、內涵豐富、系統全面、博大精深的科學體系，是「當代中國馬克思主義」、「廿一世紀馬克思主義」，是「中華文化和中國精神的時代精華」，實現「馬克思主義中國化時代化新的飛躍」，要深刻領會「習近平新時代中國特色社會主義思想」，是一個「邏輯嚴密、內涵豐富、系統全面、博大精深的科學體系」。

    通知強調，各級黨委（黨組）要將學習「習近平著作選讀」擺在重要位置，緊密結合學習貫徹中共20大精神、結合開展學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」主題教育，組織黨員、幹部「原原本本學、認認真真悟」，做到「知其言更知其義、知其然更知其所以然」。

    各級黨校（行政學院）、幹部學院要將「習近平著作選讀」納入培訓教學重要內容，舉辦各種研討班、培訓班、學習班，推動學習「多形式、分層次、全覆蓋」開展。

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