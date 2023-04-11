應對中共「最佳方式」 龐皮歐：承認台灣是主權國家！

龐皮歐稱，應對中國挑釁的最佳方式是承認台灣為自由的主權國家。（美聯社）

2023/04/11 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍東部戰區週一（10日）宣布為期3天的對台軍演結束。面對中共以武力恫嚇台灣，美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）跳出來提供「最佳解」，引發網友熱議。

為抗議我國總統蔡英文過境美國與美眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，中方宣布8日至10日展開環台軍演，國際各界紛紛聲援台灣，指責中國挑事。龐皮歐週一也透過推特表示，「應對中國挑釁的最佳方式是承認台灣為自由的主權國家，永遠不要給（中共）任何分寸。」

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網友紛紛表示，「美國應該廢除一個中國政策」、「台灣本來就是個獨立國家！」、「台灣人被欺負夠久了，是該站起來了」、「這本來就是現實，為什麼全世界的人都要生活在中國製造的謊言中？」

The best way to respond to China’s provocation is to recognize Taiwan as the free and sovereign country it is.



Never give an inch. — Mike Pompeo （@mikepompeo） April 10, 2023

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