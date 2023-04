應對中共「最佳方式」 龐皮歐：承認台灣是主權國家！

2023/04/11 00:48

〔即時新聞/綜合報導〕中國解放軍東部戰區週一(10日)宣布為期3天的對台軍演結束。面對中共以武力恫嚇台灣,美國前國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)跳出來提供「最佳解」,引發網友熱議。

為抗議我國總統蔡英文過境美國與美眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)會晤,中方宣布8日至10日展開環台軍演,國際各界紛紛聲援台灣,指責中國挑事。龐皮歐週一也透過推特表示,「應對中國挑釁的最佳方式是承認台灣為自由的主權國家,永遠不要給(中共)任何分寸。」

請繼續往下閱讀...

網友紛紛表示,「美國應該廢除一個中國政策」、「台灣本來就是個獨立國家!」、「台灣人被欺負夠久了,是該站起來了」、「這本來就是現實,為什麼全世界的人都要生活在中國製造的謊言中?」

The best way to respond to China’s provocation is to recognize Taiwan as the free and sovereign country it is.



Never give an inch.