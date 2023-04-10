悚！ 變態男分屍女教師 砍下頭顱塞行李箱想學吃人

女教師在家中慘遭變態男殺害分屍。（圖片擷取自推特@sharonkgilblert）

2023/04/10 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭27歲男子波茲南斯基（Kajetan Poznanski），因為崇拜電影《沉默的羔羊》中的虛構人魔漢尼拔（Hannibal），竟模仿起電影中的情節，持刀砍下一名女教師的頭顱。波茲南斯基將人分屍後，放進行李箱，卻被人發現滲出血液，最終該名男子仍被警方逮捕。

根據每日星報指出，波茲南斯基深受食人魔漢尼拔的吸引，一心想要模仿他吃人肉。他預謀許久後，將目標鎖定在女老師雅羅斯辛斯卡（Katarzyna Jaroszynska）身上，在2016年假藉學習義大利與為由，在雅羅斯辛斯卡家中將人斬首分屍。

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據悉，波茲南斯基將屍塊塞進一個行李箱中，然而在搭乘計程車途中，被司機發現行李箱滲血，當時波茲南斯基辯稱裡頭裝的是一隻野豬的屍體。但司機的起疑讓波茲南斯基改變原本吃人的計畫，他回到家後一把火燒了自己的房子，企圖掩蓋所有罪證，然而還是被警消人員發現現場四散的屍塊。

波茲南斯基聲稱，自己殺人的原因是要擺脫「人的生命比蒼蠅或豬更有價值」的觀念。過去辯護律師曾提出波茲南斯基精神異常，試圖幫他脫罪，但法官認為這是一起有計畫性的殺人案，判處無期徒刑。而波茲南斯基仍不服判決，目前正在上訴當中，最終審判結果將於下個月揭曉。

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