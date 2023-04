印度新娘對空鳴槍賀新婚 憂被捕變落跑人妻

2023/04/10 17:01

〔即時新聞/綜合報導〕印度北部北方邦(Uttar Pradesh)7日一對新人結婚,23歲新娘遵循傳統對空鳴槍4次,相關畫面、影片被親友PO上網後,引來警方立案調查,新娘一聽說被立案調查後就逃跑了,新婚整個樂極生悲。

綜合外媒報導,印度北部婚禮盛行「鳴槍慶祝」,因過去曾發生意外傷亡案例,印度2019年修定《武器法》,在公共集會、宗教場所或婚禮「鳴槍慶祝」行為屬於刑事犯罪,可處兩年監禁、罰款10萬盧比(新台幣約37萬元);北方邦首都勒克瑙法院(Lucknow)也在2016年也下令,「實彈鳴槍慶祝」屬公訴罪,無論警方是否接到投訴,每一件都應該立案調查。

請繼續往下閱讀...

根據網傳影片,這對新人婚禮在某民宿內舉辦,新娘拉格妮(Ragni)在交換花圈儀式、大合照後,突然有一名穿著黑色襯衫的賓客走上舞台,並從腰間拔出手槍遞給新娘,新娘也順勢拿起並對空開槍4次,一旁新郎全程毫無表情。

Hathras副警長(ASP)Ashok Kumar Singh表示,整起事件已立案調查,警方將約談新娘家屬們,除了開槍的拉格妮將依法起訴外,連遞槍支的工作人員也有違法之嫌,警方將全力追查。

VIRAL VIDEO: In Uttar Pradesh's Hathras, bride fires 4 rounds of shots in the air during her wedding ceremony@dm_hathras @hathraspolice pic.twitter.com/WOCxfHROST