印度新娘對空鳴槍賀新婚 憂被捕變落跑人妻

印度一名新娘日前違法在婚禮「鳴槍慶祝」，被警方調查起訴。（擷取自影片）

2023/04/10 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕印度北部北方邦（Uttar Pradesh）7日一對新人結婚，23歲新娘遵循傳統對空鳴槍4次，相關畫面、影片被親友PO上網後，引來警方立案調查，新娘一聽說被立案調查後就逃跑了，新婚整個樂極生悲。

綜合外媒報導，印度北部婚禮盛行「鳴槍慶祝」，因過去曾發生意外傷亡案例，印度2019年修定《武器法》，在公共集會、宗教場所或婚禮「鳴槍慶祝」行為屬於刑事犯罪，可處兩年監禁、罰款10萬盧比（新台幣約37萬元）；北方邦首都勒克瑙法院（Lucknow）也在2016年也下令，「實彈鳴槍慶祝」屬公訴罪，無論警方是否接到投訴，每一件都應該立案調查。

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根據網傳影片，這對新人婚禮在某民宿內舉辦，新娘拉格妮（Ragni）在交換花圈儀式、大合照後，突然有一名穿著黑色襯衫的賓客走上舞台，並從腰間拔出手槍遞給新娘，新娘也順勢拿起並對空開槍4次，一旁新郎全程毫無表情。

Hathras副警長（ASP）Ashok Kumar Singh表示，整起事件已立案調查，警方將約談新娘家屬們，除了開槍的拉格妮將依法起訴外，連遞槍支的工作人員也有違法之嫌，警方將全力追查。

VIRAL VIDEO: In Uttar Pradesh's Hathras, bride fires 4 rounds of shots in the air during her wedding ceremony@dm_hathras @hathraspolice pic.twitter.com/WOCxfHROST — राष्ट्रीय सवर्ण परिषद टीम हाथरस （@RSP_TeamHathras） April 9, 2023

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